【NBA】威廉臣手指骨折提早「收咧」　塘鵝班主狠批球證執法鬆

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-08 15:16

為爭入NBA季後賽和維持名次，一場比一場重要，對壘時的強度也有所提升。 今日（8日）威廉臣（ZIon Williamson）就因為籃下碰撞而遭遇手指骨折，歸隊無期。

今場對戰勇士，威廉臣在籃下與格連（Draymond Green）和中鋒魯尼（Kevon Looney）爭奪籃板時，不慎弄傷左手手指，當時威廉臣大力摔了一下手，隨即回到更衣室休息。雖然該場最後仍以108：105小勝勇士，但可謂得不償失。塘鵝官方宣布威廉臣受了電腦斷層掃描，顯示左手無名指骨折。

在一次搶籃板中弄傷手指。（Youtube截圖）

左手無名指骨折。（Youtube截圖）

作為塘鵝的重心人物，威廉臣的重創同樣是對球隊的一大傷害，現時塘鵝以30勝36負排名西岸第11, 落後排名第10的馬刺1.5場。其中，威廉臣出戰61場，場均33.2分鐘，27分、7.2籃板、3.7助攻，入球命中率達61.1%。

經常面對包夾和高強度的防守，累積不少身體的損傷。（AP）

隨即回到更衣室。（Youtube截圖）

根據美媒報道，手指骨折一般平均停賽5.7場，但如今常規賽只剩下6場，威廉臣的情況只能是提早完季。塘鵝總裁大衛格芬（David Griffin）認為落得如此局面都是因為球證的執法尺度：「威廉臣的受傷是因為本賽季過於『開放』，他一直在內線進攻，常遭遇嚴重的犯規。」他提及有某些球員向威廉臣說過：「我會繼續這樣對你，因為球證不會吹。」，而威廉臣是算是繼奧尼爾後承受最多暴力犯規的球員，沒有想過現在依然是這樣。

威廉臣多在內線進攻，對手也設法阻止。（AP）

「這原來是可以避免的，我們已經剪輯了威廉臣被犯規的Highlight，傳給NBA內部，告訴他們這樣的執法會讓球員受傷。」雖然大衛格芬直指是對抗導致受傷，但卻認為不是勇士對手所致：「公平的說，我覺得不單是對勇士衝搶中造成，而是大量犯規和對抗所累積而成的。」

塘鵝目前以30勝36負的戰績排名西區第11名。（AP）

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