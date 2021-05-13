NBA︱得分多就好睇？　三分入球創新高反趕客　球迷懷念想當年

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-13 18:10

當不少球迷都在投訴現在的NBA不好看，就像三分賽一樣，不得不承認籃球世界也時移世易，和舊時的玩法大不同。 今日（13日）貝頓斯（Davis Bertans）對戰鷹隊時射入一球三分後，錄得本季第26375球三分，為聯盟寫下新紀錄。

三分球並非神級射手史提芬居里（Stephen Curry）專屬，聯盟的趨勢和數據也一一表達出三分大時代到來。綜觀全NBA，貝頓斯射入三分後，已經是今季第26375球三分，創下聯盟歷史新高。

即使外界如何批評形同三分賽般的NBA不好看，也不能否認這就是現今籃球的打法。如今不管時長人還是後衛，三分都是必備能力，缺少三分幾乎等於沒有競爭籌碼。不少球迷始終懷念昔日NBA內外分工明確的打法，長人在籃下盡用身體素質埋籃和搶板，外線球員有鏟籃、組織、中距離等不同亮眼打法，三分只是輔助板斧，讓防守不至於能完全包夾內線。

昔日NBA外線球員也有不同的風格和打法。（Getty Images）

不能說NBA現今完全沒有重量級中鋒對決，但對抗和打法的確有變，大家都傾向射波為主。（Getty Images）

三分趨勢？用數據說話

當中鋒都跑出三分線外，後衛又愈射愈後，射入近「4、5分波」的「Logo Shot」，只能說NBA也隨時間改變的方向。事實上近40年，NBA每10年的隊均三分入球數量都有所增長，由1990-91年開始單季隊均187球、2000-01年的397球、2010-11年的530球，至今年2020-21年的878球三分，可以說這樣的籃球趨勢不是朝夕之事。

即使如此，近10年各隊三分球升幅確實相當驚人，今年聯盟場均三分起手達到34.6球、入球12.7球，比起10年前高出近一倍。30隊中有26隊場均起手次數超過30球，其中爵士居榜首，起手43.2球、入16.8球。

三分當道，每場的得分也自然提升，今季平均112.1分，比起10年前的99.6分高出12.5分。

不同的得分方式更讓人期待。（Getty Images）

現役中鋒/大前鋒2019-20年賽季三分球數據一覽：

+ 16 + 16 + 16

NBA淪「三分大賽」誰之過？

馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）曾經評價過：「只要見到超過130分的比賽就想入醫院。」大概是因為以往的NBA，除了進攻得分，大多都要靠防守來守出一個冠軍。超過130分，一方面反映進攻很強，同時也等於防守太弱，甚至形同虛設。

沒有人可以隨意改變整體大氣候，惟聯盟仍可推出相應措施來力挽逐漸淪為三分大賽的籃球比賽，只是NBA賽會的做法更像是在縱容。獨行俠主帥卡勞（Rick Carlisle）曾向美媒ESPN表示，過去20年聯盟為了要讓得分更容易，做出防守規則方面的調整，例如Handcheck被列為防守犯規動作以及防守三秒違例，「為的是避免90年代的防守大戰。」

卡勞認為籃球最吸引的地方在於場上5人可以各司其職，球員的得分方法各有不同。愈來愈少的籃下對壘，中鋒自然也走出油漆區，場上的多樣性不再。

現在不少中鋒長人都走出禁區。（Getty Images）

【現代NBA買少見少的內線巨星】（按圖放大）：

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為何NBA不再好看？

現今NBA像是「鬥射得多，入得多」便成為勝利者，不合理的起手選擇和入球雖然驚為天人，但卻不是健康的打法。

以往即使是後衛也不會一味只以三分攻籃，艾佛遜（Allen Iverson）的鏟籃、麥基迪（Tracy McGrady）的急停跳投、高比拜仁（Kobe Bryant）的背籃和Fade Away，甚至是卡達（Vince Carter）的入樽都還是球迷津津樂道的，缺乏標誌打法和個人風格，恐怕也是讓NBA追看性急降的原因之一。

艾佛遜的風格為球迷津津樂道。（Getty Images）

比起三分起手，高比很多時都有不同的進攻「花款」，背籃可以、中距離可以、鏟籃也可以。（Getty Images）

或者就像現職76人總經理的莫利（Daryl Morey）認為，不論是對策還是措施都要取得平衡，才可以走得長遠。如今NBA無視防守能帶來的刺激度，「三分賽」般的打法漸讓球迷生厭，正是聯盟偏重得分、入球的惡果。