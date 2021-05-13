【NBA】紐約人鎖定東岸第6　相隔8年重返季後賽

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-13 15:56

隨着塞爾特人今日以94：102不敵騎士，列東岸第6的紐約人確定晉級季後賽。 對於紐約人球迷，這是一次待了8年的喜悅；然而對這8年間一直守候戴歷路斯（Derrick Rose）的球迷，季後賽就是玫瑰再盛放的機會。

在安東尼（Carmelo Anthony）離隊後，紐約人正式踏上重建之路。惟此路滿佈沙石，一蹶不振的表現，讓他們自2014年，從來未離開過東岸12至15名位置。加上戰績墊底卻抽不到狀元籤，紐約人的笑柄在8年間堆積起來。

戴歷路斯對上一次於季後賽出現，已是2018年球季。（Getty Images）

惟藉着蘭度爾（Julius Randle）今季脫胎換骨的表現，振奮了整支紐約人。踏入2021年，首30場亦能取下一半賽事，站在東岸第4。進入5月後，季中轉投的戴歷路斯爆發，場均表現升至21分、4籃板及4.6助攻，更另人意外是命中率及三分命中率，分別高達64.2％和63.2％，助紐約人穩住第6。他們與第4、第5的鷹隊及熱火，只有不到1場的勝差。

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今季紐約人脫胎換骨，有賴蘭度爾的出色表現。（Getty Images）

第7的塞爾特人今日以94：102不敵騎士，勝差篤定未能趕上，因此紐約人鎖定失落了8年的季後賽資格。同時，東岸季後賽6個資格亦出爐，分別是76人、籃網、公鹿、鷹隊、熱火和紐約人，惟最終順序未定。附加賽資格亦塵埃落定，塞爾特人、溜馬、黃蜂與巫師則競逐最後一個季後賽席位。

塞爾特人今日以94：102不敵騎士，篤定跌入附加賽資格賽圈。（美聯社）

上一次紐約人打季後賽，已是2012-13年賽季，那時候蘭度爾還是大學生一名，而戴歷路斯正受前十字韌帶斷裂之苦。然而，在七年季後賽空白期，換了4個總教練後，紐約人終找到勝利方程式。

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