居里再展神級演出　33歲再膺NBA得分王　「除了愛他你別無選擇」

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-17 16:03

「我服了，他是MVP」，賽後灰熊莫蘭特（Ja Morant）坦言，對手史提芬居里今天的神級表現，令他輸得心服口服。 33歲，整季有如單天保至尊的居里，今日面對灰熊獨轟46分，不但帶領球隊113：110取勝鎖定西岸第8位置，季度個人得分亦壓過巫師比爾（Bradley Beal），自2016年後再次榮膺得分王。

NBA常規賽「煞科」，戰績完全相同的勇士及灰熊今仗誰勝誰鎖定西岸第8。

有倒水一幕，就等同於居里有神級表現。（美聯社）

本場賽事雙方打得非常緊湊，開局灰熊先聲奪人，惟隨後勇士在第2節即「反cup」，以55：49領先半場。

易邊後，手感火燙的勇士一下子把比分擴大至17分，這優勢卻遭灰熊的韌度撕破。灰熊布祿斯（Dillon Brooks）連番出擊，第4節一段22：5的進攻，反超前勇士2分為賽事掀起高潮。

！東岸常規賽最終排名！（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

是日賽事的張力，這張相反映了出來。（美聯社）

勇士陷入險境，居里定將挺身而出。這名射手在灰熊力挽狂瀾之際，以連環「三分核彈」擊散對手軍心。最後21秒，小將普爾（Jordan Poole）命中關鍵三分，為勇士再次超前奠定勝基，最終鎖定西岸第8，季後賽附加賽將面對衛冕湖人。

！西岸常規賽最終排名！（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

縱使居里轟下46分，但過程多次遭對手連番包夾。（美聯社）

是仗居里上陣39分鐘，三分球22投9中，造出46分、7籃板及9助攻，生涯常規賽第34次至少投進9個三分。本賽季這名勇士王牌總共取得2015分，出戰63場場均得31.98分，力壓巫師後衛比爾榮膺賽季得分王。值得一提，居里成為繼米高佐敦後首名33歲的得分王。

【單場10+三分球排行榜，居里拋離幾多球？】（按圖放大）

居里在勇士好拍檔K湯臣長期養傷之下，將今季球隊得分責任負於肩上，他亦的確愈戰愈勇。談到自己與米高佐敦齊名，居里亦沒有邀功：「首先我告訴更衣室的隊友們，我感謝他們這賽季做的一切，感謝他們支持我的比賽方式，解鎖了我的比賽；沒人真正看到我每天做的工作。是我的隊友們，他們幫助了我。」

灰熊莫蘭特（Ja Morant）賽後坦言，居里今天有着MVP的表現。（美聯社）

上周獲勇士批出3年合約的安達臣（Juan Toscano-Anderson），賽後也直言球隊的精神領袖不好招惹，否則對手只會自食其果：「如我是對手，我不會去招惹他，不會弄醒他；電視機前有一百多萬人在看球，如果你想丟臉的話，那你就去吧，我反正不會挑釁他，聰明人都不會這麼做；他就像是這個時代的畢加索，除了愛他，你別無選擇。」

NBA附加賽及季後賽形勢。（01美術製圖）

【當代NBA不同投籃區域神射手】（按圖一覽）：

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史提芬居里，2020/2021球季得分王。（美聯社）

事實今仗後，勇士錄得6連勝，這是球隊自1950/51年賽季後，首次以在常規賽以6連勝「煞科」。

勇士周四將在附加賽對戰第7的湖人，按規定排名第7、8的球隊先進行一次對決，贏家取下季後賽直通車票，惟負方仍有與排名第9灰熊對第10馬刺勝方的交戰機會，爭取最後一席季後賽資格。

【NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯】（按圖放大）

+ 10 + 10 + 10

【NBA各項三分球紀錄】（按圖進入）