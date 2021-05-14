【NBA】最慘情被逐！　熱火40歲老將今季首戰　不到3分鐘食孖T

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-14 16:24

下月即將41歲的熱火老將夏斯林（Udonis Haslem）今日對陣76人終一圓所願，在賽季尾聲亮相登場。惟從後備席出發的他，今仗並沒有為或是生涯的最後一戰，畫上圓滿句號。

兩支鎖定東岸季後賽資格的球隊碰面練兵為主，因此一些較少出場的板凳成員，今天也有上陣機會。

夏斯林最後59秒後備上陣，速速就搶下1個籃板。（美聯社）

年屆40歲、熱火陣中精神領袖夏斯林，去年尾與球隊續約後，本季一直未有任何亮相機會。適逢球季接近尾聲，球隊亦為季後賽「省力」，這名現今NBA最年長球員終在今日對戰76人賽事登場。

奈何其後與侯活發生爭執，球證連續判下2次技術犯規，夏斯林慘遭被逐。（影片截圖）

夏斯林在首節最後59秒後備上陣，速速就搶下1個籃板，其後又接過獲伊古達拿（Andre Iguodala）助攻，順利本季「開齋」。不過第二節開局僅逾1分半，他卻跟76人中鋒侯活（Dwight Howard）發生衝突，球證連續判下2次技術犯規，夏斯林慘遭被逐。

NBA老將逐個捉：

+ 7 + 7 + 7

上陣2分40秒，2投皆命中拿下4分。（美聯社）

最後總計，夏斯林上陣2分40秒，2投皆命中拿下4分，縱然熱火終以106：94擊敗76人，惟以被逐結束本季首戰，這名40歲老將心裏也必定難受。

賽事精華：

夏斯林亦為「一生一球會」成員，NBA生涯18個球季也待在熱火，於2006年、2012年及2013年取下總冠軍，隨着年紀增長，他近4季合計得44場上陣機會。

【現代NBA買少見少的內線巨星】（按圖放大）：