WNBA 25周年推出新系列波衫　其中一件掀爭議最終竟要下架？

Jumper
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WNBA（美國國家女子籃球協會）今年成立25周年，今天（15日）開季連NBA球星們都換上新裝支持。

上場的球員們也穿上Nike為球隊設計的新系列球衣，一改以往單調的款式，吸睛度和NBA球衣「有得揮」。

關注度不及男籃的女子籃球，近年曝光率漸漸有所提升，也有不少品牌願意投資在女性市場，雖然不是一朝一夕可以成功，但從WNBA的球衣改變可見，女籃有慢慢追隨NBA的腳步。

WNBA 25周年 NBA球星們都穿上WNBA T-shirt支持。（Instagram截圖）

基斯保羅更穿起同城的WNBA球衣。（Instagram截圖）

今年Nike為WNBA設計一系列的新球衣，其中一隊有三款，分別是白色的主場球衣「Heroine」（女英雄）、深色的作客球衣「Explorer」（探險者）以及「加碼」設計「Rebel Edition」（反叛系列）。

主客場的深淺色球衣沿用一貫的球隊主色，但「Rebel Edition」球衣的用意類似NBA的「City Edition」，以球隊所在的城市特色作為設計靈感和主調，打破以往WNBA球衣的固有模版。

2021年WNBA12隊新球衣一覽：（按圖放大）

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其中一件球衣惹爭議？

WNBA和Nike均將此球衣下架。（Instagram）

但其中達拉斯飛馬的「Rebel Edition」球衣概念卻引起不少批評，款式設計沿自向二戰時期由女飛行員所組成「WASP」航隊致敬。「WASP」由1100名女性自發組成，為美國空軍及陸軍測試飛機，有38人在戰爭中身亡。雖然部隊中有亞裔和西班牙裔成員，惟當時部隊排斥黑人女性加入，因此以WASP作為設計藍本的球衣惹來球迷不滿，WNBA和Nike也只好下架。

同場加映，莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）的超級三分逆轉勝精華

2020-21賽季NBA City Edition球衣全系列（按圖放大）：

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細看新賽季City Edition球衣（按圖放大）：

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