【NBA】勒邦占士疑似扭傷腳踝　湖人衛冕路現暗湧？　

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-17 21:03

湖人今日作客110：98戰勝塘鵝，縱使在「煞科日」取下一勝，奈何拓荒者一挫金塊穩守第6，湖人終列第7並將要在附加賽對陣勇士，爭取季後賽資格。 已缺陣一段時間的勒邦占士（LeBron James）上場復出，惟今日卻在第4節再次扭傷腳踝退下火線。

勒邦占士上場對溜馬正式復出，並立即以高效率的24分、7籃板及8助攻帶領球隊取勝。今日轉戰塘鵝，占士也很快進入狀態，得分、助攻皆宜助湖人前三節以15分領先。

勒邦占士今日在第4節扭傷腳踝退下火線，上陣27分鐘，攻下25分、6籃板。 (美聯社）

不過缺陣一段時間的占士，未知是否求重拾賽事感覺，在湖人領先的情況下，第4節還是上陣。就在賽事餘下6分41秒，他在快攻時轉身晃過對手上籃後，疑似扭到腳踝倒地，並面有難色直接離場，再來也沒有回到場上。

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倒地後啲勒邦占士面有難色，其後直接離場。（影片截圖）

勒邦占士今天上陣27分鐘，攻下25分、6籃板，末節受傷前也有7分進帳，證明他還是有能力主宰戰局。今日倒下一幕令湖人球迷心有一寒，假若占士傷勢加劇，紫金兵團衛冕之路鐵定難行。 惟賽後教練禾高先派定心丸：「他的腳踝沒有大問題。」

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湖人另一王牌安東尼戴維斯今日亦提早返回後備席，未知是否與傷患有關。(美聯社）

受傷還是順勢休息？答案也許在周四湖人對戰勇士上揭盅，雙方將爭取以季後賽第7種子的資格。這也意味勒邦占士將與在NBA總冠軍賽4度交手的史提芬居里一較高下，湖人要衛冕首部先得守住勇士的「三分雨」。