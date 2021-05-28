NBA｜由炒短線變細心選秀終奪冠　教練萊利領熱火成擴編球隊典範

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-05-28 17:09

「熱火不但成就了Pat Riley（萊利），但同時也因為Riley，熱火成為NBA擴編球隊的典範，而且正努力去跟隨洛杉磯湖人與波士頓塞爾特人等傳統強隊的腳步，邁向偉大球隊之林。」 文：綠灣／運動視界 【本文經「運動視界」授權轉載】

源起

隨着越戰在70年代中期結束，美國經濟逐漸復蘇，以及1984年Michael Jordan（米高佐敦）橫空出世加上極具商業頭腦的David Stern在同年接下聯盟總裁的重任，萬事俱備之下，聯盟的擴張可說是箭在弦上的事。

熱火1988-89球季加盟NBA。（Getty Images）

當時的邁阿密當地體壇由名人堂球星Billy Cunningham和運動經紀人Lewis Schaffel組成的團隊也在爭取加盟NBA的機會，並獲得遊艇大亨Ted Arison在金融上的支援。在經過多次的協商之後，最終有4座城市雀屏中選可以成立新球隊加入聯盟。這4支球隊分別是1988-89球季加盟的夏洛特黃蜂、邁阿密熱火以及1989-90球季加盟的奧蘭多魔術和明尼蘇達木狼。而上述的三名人士也是熱火早期最主要的股東。

同場加映，最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

前期

作為擴編球隊，邁阿密熱火像所有的新軍一樣，在建隊初期都在聯盟末段班苦苦掙扎。在這期間，他們並非沒有優秀的球員，像是隊史第一位首輪新秀，同時也是第一位打進NBA的黎巴嫩球員Rony Seikaly（1988年第一輪第9順位）；著名的射手，1989年帶領密歇根大學拿下NCAA全國冠軍的Glen Rice（1989年第一輪第4順位）和後來在老鷹聲名大噪，並先後轉戰拓荒者和馬刺的Steve Smith（1991年第一輪第5順位）。

第一位打進NBA的黎巴嫩球員Rony Seikaly。（Getty Images）

靠着多年累積的優異新秀，他們終於在1992年，也就是Steve Smith的新秀球季，在上述3人的帶領下，隊史首度晉級季後賽，不過他們碰上的是當時如日中天的芝加哥公牛，所以很快地便遭到公牛以直落三淘汰出局。隨後這三人又在1994年第二度帶領熱火打進季後賽，在激戰5場以後遭到當年度東區第一種子亞特蘭大獵鷹淘汰。不過值得開心的是Steve Smith作為一名冉冉上升的新星，在那年球季後入選夢幻二隊，和Shaq O'Neal（奧尼爾）、Alonzo Mourning（莫寧）以及Shawn Kemp（甘普）等知名球星一同參與1994年加拿大世錦賽並且拿到冠軍，替球隊增添不少話題。

熱火在1994-95球季的前兩個月，戰績是極差的14勝26負。（Getty Images）

然而開心的事並無法持續太久，熱火的管理團隊急於獲得巨大的成功，居然將這組年輕且深受當地球迷喜愛的組合拆散，拿Smith和Seikaly去交易Billy Owens和生涯已經逐漸走下坡的Kevin Willis（奇雲韋利士），這在重視自家所培養的年輕王牌的現在看來是不可思議的事，然而熱火當時的管理團隊卻做了，也自然慘遭苦果。熱火在1994-95球季的前兩個月，戰績是極差的14勝26負。而做出這種失敗且不被球迷諒解的交易之後，心灰意冷的Billy Cunningham和Lewis Schaffel在1995年二月選擇將股份賣給當初合夥人Ted Arison的兒子Micky Arison，當時誰也沒想到這將會開啟邁阿密熱火往後輝煌的未來。

Riley Era

Riley當時只用一份傳真就告知紐約人球團他要離職的消息，隨後就直接離開了球隊。（Getty Images）

在成為熱火真正的所有者之後，Micky Arison立刻體認到經營與執教球隊還是需要讓專業的來，於是他把腦筋動到與紐約人球團發生衝突的Pat Riley身上。當時的Pat Riley雖然成名已久，但是想要在球團內獲得更大權力的他在與紐約人球團作續約談判時所開出的條件是5年合約，年薪1000萬美元以及成為球隊的股東，而這種即使放在現在來看也着實驚人的條件自然被紐約人所拒絕，但是熱火立刻把握這個機會與Riley洽談。最終Arison開給Riley一紙4年總價4000萬美元的合約，而Riley則兼任熱火的籃球事務總裁，同時還擁有球隊10%的股份。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

這件事在當時引起軒然大波，不僅僅是合約的內容，更重要的是Riley當時只用一份傳真就告知紐約人球團他要離職的消息，隨後就直接離開了球隊。其實以筆者的角度來看這是非常沒有工作倫理的行為，這件事最終在熱火付出1枚第一輪選秀籤以及100萬美金給紐約人作補償後才塵埃落定。

不過即便如此，Riley還是很快展現出他管理與執教球隊的過人才華。NBA在當時雖然進入公牛的第二王朝時期，但是主流球風還是屬於四大中鋒與長人的年代，所以在1995年夏天，他先策動以Glen Rice交換黃蜂明星中鋒Alonzo Mourning為主角的一筆大交易，接著在球季中再用Kevin Willis從勇士交易來Run TMC三人組之一，但因為膝傷而看似生涯已經進入尾聲的胯下運球之王Tim Hardaway，這兩筆交易奠定了熱火未來數年在東區立足的基礎。

【現代NBA買少見少的內線巨星】（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

在1995-96球季，熱火最終以第8種子身分闖進季後賽，不過不敵當時如日中天的公牛，連輸3場遭到淘汰。肯定不會滿足這種成績的Riley在1996-97球季持續補強，簽下P.J. Brown、Dan Majerle等人以及交易來「3J」之一的Jamal Mashburn，打造出相當不錯的陣容，再配上Riley的執教風格，熱火搖身一變變成東區有名的鐵血防守隊伍，在戰績上也不負眾望以隊史最佳的成績61勝21負一舉拿下大西洋組冠軍，這也是他們連續4座大西洋組冠軍的第一座（1997~2000），而Riley本人也贏得生涯第三次年度最佳教練獎項。

1995/96球季Tim Hardaway加盟熱火。（Getty Images）

不過當時最讓熱火迷為之氣結的就是例行賽的好戰績往往無法帶到季後賽之中。熱火在這4次大西洋組冠軍期間，也就是Mourning-Hardaway組合的巔峰時期，他們每年季後賽總是會遭遇紐約人。紐約人和Riley的恩怨我們在前面已經簡單提過，而這兩支Riley先後執教的球隊在球風上也類似，講究堅壁清野的防守，也因此每次兩隊在季後賽碰面總是火花四射。1997年的季後賽，P.J. Brown和Charlie Ward在第五戰大玩摔角遊戲造成紐約人大量球員離開板凳席而遭到禁賽，熱火因此能利用對手人力不足的困境連贏第六、七戰而晉級，只不過東區冠軍戰遭遇兵強馬壯的公牛很快就以1：4遭到淘汰。

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

而1998和99兩個賽季，紐約人都在例行賽遭遇傷兵問題而排在低位種子，但是又往往能在季後賽開打前全員歸隊來面對熱火。1998年的首輪第四戰，Mourning和Larry Johnson這對前黃蜂隊的戰友在比賽中大打出手而雙雙遭到禁賽，結果禁區真空的熱火在第五戰告負被淘汰；而1999年則更神奇，擁有雙槍的紐約人雖然只排到第八種子，但是系列賽開始前就有不少球評認為熱火這個系列賽很不好打，果然開打後熱火是在後面追趕的那一方，最終第五戰Allan Houston那記絕殺締造了老八傳奇，也一路把紐約人送入總冠軍賽。

NBA老將逐個捉：

+ 7 + 7 + 7

而讓火迷感到苦澀的這麼多個系列賽中，筆者最難以釋懷的是2000年第二輪的連續第四次對戰紐約人。當時的熱火經過多年磨合，已經是東區首屈一指的球隊，而且Mourning在洗心革面之後連拿兩次年度最佳防守球員，在系列賽之前的訪問，多位球員都表示今年一定要拿下紐約人復仇。無奈事與願違，最後兩戰被Riley寄予厚望的Mashburn熄火，熱火在3：2領先的優勢之下遭到紐約人逆轉，也連續第三年遭到紐約人淘汰。

2000年的夏天，Riley終於失去他的耐心決定進行交易，雖然策動了Eddie Jones的交易，但是人算不如天算，隨後Mourning爆發出腎疾將長期缺陣，遭受打擊的熱火雖然在當季仍能眾志成城拿下東區第三的佳績，但是缺乏長人以及主力老化的弱點在季後賽完全暴露出來，完全被季初那筆大交易的對家黃蜂打爆，直落三遭到淘汰，而Hardaway和Mourning也先後在2001和2002年離隊，至此，熱火的第一次輝煌時期也隨着他們兩人的離隊而結束。

2000年，Mourning爆發出腎疾將長期缺陣。（Getty Images）

2001-2003這兩個賽季是熱火在Riley入隊後少見的黑暗期，但是以另一個角度來看，這證明了Arison找來Riley是個無比正確的決定。從不輕言認輸的Riley自入隊的第一時間開始便形塑了熱火的贏球文化，即便在戰績不佳的時候如此，甚至在選秀時也是如此。這兩個賽季熱火因為成績不佳，反而讓球隊在Riley於1995入隊之後再次擁有樂透區的選秀權，而且還是連續兩季。這一次Riley沒有輕易送出他手上的第一輪籤，反而是非常謹慎的評估這兩年的新人。

他先在2002年選秀的樂透後段偷到有着傷病疑慮的Caron Butler（第一輪第10順位），而Butler也不負期望在該年度新人票選拿到第三名（僅次於Amar'e Stoudemire（史杜達米亞）和姚明），同時入選年度新人第一隊。接着在2003年，堪稱是熱火隊史上最重要的一次選秀中，以第一輪第5順位選來跟其他同梯好手相比年紀較大，但是在該年的NCAA瘋狂三月中大放異彩的Dwyane Wade（韋迪），同時也靠着精明的報價策略從快艇挖走他心儀許久的左手魔術Lamar Odom（奧當）。

在2003年，堪稱是熱火隊史上最重要的一次選秀中，以第一輪第5順位選來跟其他同梯好手相比年紀較大，但是在該年的NCAA瘋狂三月中大放異彩的Dwyane Wade。（Getty Images）

而這一批渴望證明自己的球員就在不被看好的情況下，於當年的季後賽淘汰黃蜂，報了2001年季後賽的一箭之仇，而Wade更是靠着第七戰在Baron Davis面前投進致勝決殺球而一戰成名。熱火接下來雖然在第二輪不敵當時兵強馬壯的溜馬，但是僅僅兩年就完成重建，不但讓熱火球迷無比振奮，也讓Riley看到了希望與機會。

2004-05球季開季前，Riley再次做出一筆石破天驚的交易，不顧球迷對自家培養的年輕球員的熱愛，將Butler、Odom和Grant送到洛杉磯湖人交易來當時已經與Kobe Bryant（高比拜仁）水火不容的Shaq O'Neal。

2004年，熱火交易到已與Kobe Bryant（高比拜仁）水火不容的Shaq O'Neal。（Getty Images）

在當時雖然俠客奧尼爾已經逐漸步入生涯的中後期，但是作為天下第一中鋒的餘威仍在，跟已經逐漸變成熱火頭號球星的Wade之間的化學效應也相當良好，這一年熱火一舉打出59勝的佳績，以東區第一的身分打入季後賽，更在前兩輪都橫掃對手晉級。而到了東區冠軍賽迎戰衛冕軍活塞時，不但球隊過往的傳奇人物Mourning成功歸隊，更在前五戰取得3：2的領先優勢，無奈的是Wade同時在第五戰拉傷腹肌，即便第七戰負傷上陣也未能改變戰局，從而遭到活塞淘汰，留下一個令人遺憾的球季。

熱火在2005年NBA總決賽第七戰遭到活塞淘汰。（Getty Images）

前一年的成績讓永遠強調要把握現在的Riley看到無比的希望，隨之在2005-06開季前策動一筆至今都是NBA歷史上最大的交易，一共有5支球隊參與其中，牽扯到13名球員，其中熱火主要獲得了Jason Williams、James Posey和Antoine Walker，隨後再以一年短約簽下老將Gary Payton補足控衛的戰力，一時間熱火的陣容星光閃閃，令人稱羨。不過事實上，熱火在這一個球季整合的並沒有想像中順利，最終只以52勝30敗在東區排在第二，落後第一的活塞整整12場勝差，而這個成績搬到西區更是只能排在第四位。

2005-06開季，熱火以一年短約簽下老將Gary Payton補足控衛的戰力（Getty Images）

不過季後賽開始之後，熱火狀況倒是逐漸升溫，順利在前兩輪先後淘汰公牛和籃網之後，再次面對老對手活塞。跟去年的狀況極為類似，熱火在前五戰再次取得3：2的領先，不過這一次，熱火沒有讓勝利從手中溜走。在關鍵的第六戰，O'Neal和Jason Williams都站了出來，其中Williams更是前十次出手全數命中，最終熱火以17分的差距大勝活塞，挺進隊史第一次總冠軍賽。

熱火也簽入Jason Williams。（Getty Images）

這一年的冠軍賽由兩支從未打過總冠軍賽的球隊，熱火與小牛（現稱為達拉斯獨行俠）正面對決。當時的小牛在結束三劍客時代後，由Nowitzki（奴域斯基）獨挑大樑，並搭配中生代的Josh Howard、Devin Harris和Jason Terry等人，在這一年打出西區第二的成績，並在第二輪血戰七場後終於擊敗大魔王馬刺，接著再以6戰擊敗太陽晉級，整個狀況可說是相當火熱。也因此，冠軍賽前兩戰，小牛皆以兩位數的差距擊敗熱火，整個系列賽的走向看起來毫無懸念。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 85 + 85 + 85

只不過接下來整個聯盟多年來為人所詬病的金身似乎也隱隱約約的改變了這系列賽的走向，Wade當時的打法是以中距離跳投和切入為主，而由於他的身體素質相當好，讓他在切入後不畏懼碰撞，比賽中往往可以獲得不少的罰球機會。再加上他是聯盟力捧的新星，要說裁判對他沒有保護也不可能，只不過在熱火於第三戰驚險續命後，在第五戰熱火以101：100險勝的那場比賽。

Wade奪得2005/06球季總決賽MVP名銜。（Getty Images）

Wade一人就罰21進16球，加上其他人，熱火整場比賽有接近1/3的分數是靠罰球拿下，同時也比小牛多罰了14球，也無怪乎比賽後小牛上下包括老闆、教練、球員到球迷都無比憤慨。不過歷史無法改變，熱火在第六戰靠着眾志成城的決心，包含Mourning替補出發攻下8分，敲下5記火鍋以及Haslem拿下17分，擊敗小牛，奪下隊史第一座總冠軍，球隊過往的不順遂也似乎終於走向了終結。

2005/06球季，熱火奪下隊史第一座總冠軍。（Getty Images）

終於贏得隊史第一冠對球團上下所有人來說無疑是非常開心的事，然而或許是在生涯晚期的歲月拿到冠軍讓這群人太高興而完全忘記這是一個非常競爭的聯盟，他們並不是永遠無敵的。先是在2006年夏天的訓練營時傳出暴肥的O'Neal和Riley多次產生衝突，嚴重到需要Payton和Mourning擋在兩人中間以避免發生進一步的肢體衝突。

2006年夏天的訓練營時傳出爆肥的O'Neal和Riley多次產生衝突。（Getty Images）

驕兵心態同時伴隨着因為年紀老化而產生的傷病問題嚴重影響熱火之後兩年的成績，他們先是在2007年季後賽第一輪遭到公牛以直落四淘汰，隨之而來的是Gary Payton退休，James Posey遠走波士頓，Antoine Walker和O'Neal被交易。而緊接着的2007-08賽季成績慘不忍睹，他們在繼隊史第一個球季之後，再度創下單季僅僅拿下15勝的難堪成績。同時本已經在球季前宣布這是職業生涯最後一個球季的熱火英雄Alonzo Mourning因為在一場面對老鷹的比賽不慎弄傷膝蓋而就此提前結束生涯，Jason Williams也在球季結束後遠走洛杉磯加盟快艇。至此，熱火2006年的奪冠班底終於曲終人散，徒留一個讓人遺憾的結局。

熱火經典三巨頭，Chris Bosh（保殊）、LeBron James（勒邦占士）和Dwyane Wade（韋迪）。（Getty Images）

熱火這批球員造成球隊崩盤的影響甚至還擴及到管理階層。因為成績實在難堪，Riley在2008年球季結束前就宣布辭職，總教練由年輕弟子Erik Spoelstra接手，Riley本人則把工作重心放在制服組位置上，和他的得意門生一同奮戰至今。

接下來的故事我相信大家也都知道了，熱火經過兩年的調整，在2010年的自由球員市場上一舉簽下LeBron James（勒邦占士）、Chris Bosh（保殊）和Dwyane Wade（韋迪）組成三巨頭，達成連續4年打進總冠軍賽的成就，並奪下兩座冠軍。

三巨頭達成連續4年打進總冠軍賽的成就，並奪下兩座冠軍。（Getty Images）

這幾年Riley讓筆者欣賞的地方在於從以往被詬病的炒短線到現在的細心選秀、耐心經營發展聯盟球隊，長期規劃培養球員與建立球隊完整體系，以及發覺一些未中選球員的獨特潛力諸如Kendrick Nunn（紐寧）和Duncan Robinson等。但其實我們如果回顧早年的Riley、甚至是回溯到紐約人時期，其實他早已經有從砂礫中發掘璞玉的事蹟。

三巨頭永遠是熱火的標記。（Getty Images）

著名的左手怪傑Anthony Mason就是在他手下發光發熱的，兩人甚至之後也曾在熱火重逢。而Riley在熱火早期也一度發掘了Voshon Lenard、Isaac Austin以及Anthony Carter等人。不過無法否認的是早年Riley所發掘的人才多半充當的是短期型的功能球員，他們往往不在Riley的長期規劃之內，甚至連交易價值都不多，但是現在則不然。

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2019/2020 的熱火「功臣」（按圖放大）

+ 24 + 24 + 24

筆者仔細回想，2006年那一批冠軍球員在奪冠後的態度對Riley應該影響很大，那批老球皮大半不屬於熱火體系，Riley對球員的一些要求諸如體能等在後期完全無法貫徹，也直接造成熱火後來的崩盤。經過此次事件，他應該深刻理解到短線拼裝明星陣容或許能拿下冠軍，但是無法建立長遠的王朝，也讓他在之後的年歲中改弦易轍。儘管他從不諱言人人皆可被交易，但是看得出來熱火的建軍概念改成以自家培養，同時能接受這種嚴苛訓練的球員為主，僅以挖角或交易關鍵的1-2位明星球員來完善整體陣容為輔，從而穩定整支球隊的文化，變成一支可以多年維持穩定戰績，在關鍵時刻一飛沖天的常勝軍。

行文至此，筆者會覺得作為熱火球迷能擁有這種等級的管理階層是非常幸運的，雖然過程中多少會有顛簸，但是熱火確實一直走在美好的道路上。翻開戰績來看，熱火3次奪冠位列所有球隊的第8名，但是前七名球隊的歷史都超過50年，1988年以後成立的球隊除了熱火也只有暴龍終於在2019年奪冠，如果說邁阿密熱火是NBA擴編球隊的典範是絕不為過的。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：《舊將何在？》熱火---Eddie Jones - 曾經近在咫尺的冠軍】