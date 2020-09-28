NBA︱熱火棄卒兵團屢創奇蹟　雜牌軍憑硬氣再闖總決賽戰湖人巨星

今日（28日）東岸決賽第6戰中，熱火以局數4：2淘汰塞爾特人，自2013-14年賽季後重返總冠軍賽舞台。 從東岸第五到冠軍，熱火完成了球迷眼中的「不可能任務」，接下來還要將不可能再變成可能：挑戰西岸強隊湖人。

過去十年，熱火曾四度打入總冠軍賽，其中兩度順利拿下總冠軍，當時球隊坐擁「三巨頭」包括勒邦占士（LeBron James）、保殊（Chris Bosh）和韋迪（Dwyane Wade）；這一次熱火的對手正是曾4度助球隊打入總決賽的占士。

從第五位到東岸冠軍。（Getty Images）

上季無緣季後賽的熱火，經歷了陣容大換血，找來了畢拿（Jimmy Butler）、選中了希路（Tyler Herro），加上艾迪巴約（Bam Adebayo）和羅賓遜（Duncan Robinson）的長成，今季戰力較去季提升不少。

今季以常規賽44勝29敗，東岸第五名的成績殺入季後賽，雖然一路走來並沒有太多人看好，大家都將焦點放在大熱的湖人和公鹿上，但如今都不得不佩服熱火求勝的能耐。

熱火全民皆兵，大家都為著同樣的目標進發。（Getty Images）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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創下奇蹟的Underdog球隊

熱火今季展現攻守兩端的實力，先有首輪橫掃溜馬，再「撼贏」東岸龍頭大哥公鹿，四強爆冷出線，今場又在第6戰擊退塞爾特人成為東岸冠軍，終能自2014年後再踏入總決賽。

熱火今季以60.3%勝率走到最後，成為史上總冠軍賽勝率第4低的球隊，也是繼2003年後第一支常規賽低於50勝能打到總決賽的球隊。另外，熱火也是史上第三隊能以第5或更低排名闖入總冠軍賽的球隊，第一隊是1995年的火箭，以西岸第六名一路戰至最後奪冠，完成兩連霸；第二隊就是1999年的紐約人第八「尾班車」直搭到總決賽，但最後不敵馬刺。

艾迪巴約：「我們這群人的人生都是Underdog，早就習慣了。」（Getty Images）

縱然不被看好，但事實就擺在眼前。拿下東岸冠軍後，今場贏球功臣艾迪巴約發表感言，被問到要將東岸第五的身份挑戰西岸一哥時，他說：「我們這群人的人生都是Underdog，早就習慣了。」

即使在排名上，甚至人腳的名氣都未必及他隊，但正因是不被外界看好的「Underdog」，沒有什麼可輸拼死相搏的心態才讓熱火愈戰愈勇。事實上，熱火全隊充斥不少被看淡的球員，各人在隊中卻能展現自己的實力。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）