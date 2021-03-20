【NBA】高比奧尼爾VS戴維斯占士　誰是21世紀湖人最強雙人組合？

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-03-20 14:51

如今安東尼戴維斯（Anthony Davis）與勒邦占士（LeBron James）的組合有機會成為高比拜仁（Kobe Bryant）伙拍奧尼爾（Shaquille O'Neal）後湖人隊最強的雙人組合，甚至有人將這兩個組合拿來比較，這也不禁讓人好奇究竟哪個組合在對戰上會佔上風。 文：退休上校／運動視界 【註：文章不代表香港01立場】

21世紀初期「OK組合」可說是威震天下，正值巔峰的Shaquille O'Neal與年輕氣盛的Kobe Bryant作為球隊核心，成就湖人近代最強勢的王朝，他們是近代最受爭議與迷人的雙人組合，也被視為是歷史上最強的雙人組合之一。

高比拜仁及奧尼爾曾經是雄霸NBA的組合。（Getty Images）

然而如今Anthony Davis與LeBron James組成的「詹眉連線」有機會成為「OK組合」後湖人隊最強的雙人組合，甚至有人將這兩個組合拿來比較，這也不禁讓人好奇究竟哪個組合在對戰上會佔上風。

就讓我們撇開數據用純籃球的角度來談談他們各自的優劣。

AD vs Shaq

AD與Shaq的統治方式截然不同，湖人時期奧尼爾的打球方式極為霸道。當他在球場上時他會在油漆區無情的肆虐對手，他會善用他那壯碩的身材做出極致的進攻與防守，而他的灌籃除了極具震撼力且又強悍。

奧尼爾的入樽具有相當大的破壞力。（Getty Images）

甚至出現好幾次將聯盟籃框灌壞的情形，這也讓聯盟之後不得不為此加強球框的承重能力。若真要挑剔的話，奧尼爾的投籃絕對是他的短處，甚至能夠用差勁來形容他的投射，而也因為他的罰球出名的差勁，也造就了「駭客戰術」（Hack-A-Shaq）這一名詞的誕生。

戴維斯身形高大但相當靈活。（Getty Images）

而戴維斯的打球方式與奧尼爾就有著天壤之別，深受近代來籃球球風轉變的影響，戴維斯成為了一個打球輕柔、流暢且運動能力相當出色的球員。這也很可能是因為他高中時曾是球隊的控球後衛的關係，而由於他的身高突然暴漲，這也讓他成為了當今運球最流暢的大個子球員之一。他也擁有出色的投籃手感，並且有將空間拉開以及執行最後一擊的能力，19-20賽季NBA西岸決賽G2在關鍵時刻用一記三分球絕殺金塊便是最好的例子。

戴維斯西岸決賽G2在關鍵時刻用一記三分球絕殺金塊成為經典。（Getty Images）

奧尼爾是90年代的四大中鋒之一，巔峰時期的他更是無人能擋，相信即便是戴維斯這樣的防守專家，亦不見得能夠有效的限制住這隻在禁區肆虐的大鯊魚。當然戴維斯的中距離和外線投籃能力勢必能將對手帶出油漆區，若是禁區相信奧尼爾是絕對有能力守住現在大部分的中鋒，但倘若拉出來單打的話恐怕會讓他疲於奔命。

奧尼爾是90年代的四大中鋒之一。（Getty Images）

當然這也是因為現代籃球球風的轉變，在當時聯盟中能夠硬吃奧尼爾的絕對沒有幾個，只能說雙方相比不相上下各有優劣，但若以各自年代的絕對主宰力來說的話，奧尼爾恐怕還是略勝一籌。

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

+ 5 + 5 + 5

那Kobe與Lebron呢? 同樣讓我們撇開數據以及個人成就來談談。

Kobe vs LeBron

Kobe與LeBron究竟誰比較強總是人們常常爭論的話題，高比是歷史上最偉大球員之一，他是個擁有過人努力和強悍意志的球員。那句「你見過凌晨四點的洛杉磯嗎？」讓無數粉絲熱血沸騰，他也是史上最偉大的進攻機器。

高比拜仁告別戰，帶領湖人以101：96反勝爵士。當時已屆37歲的他，球技、速度、戰意、熱誠，彷彿高比沒有老。（Getty Images）

他可以經常命中高難度且關鍵的進球（這似乎也是占士一直以來為人所詬病之處），他就是球場上的終結者，對於籃球他貢獻了所有，「曼巴精神」已經成為了一種人們對於生活態度的形容詞。他對於喜愛他的球迷影響的已經不僅僅是籃球，已經涉及到了對於人生的態度，這都是人們崇拜他的原因。

高比拜仁擁有過人努力和強悍意志。（Getty Images）

而占士的紀錄、成就、帶隊能力和統治比賽的方式，都讓他成為真正的領袖和偉大球員。他能提升隊友並且改變一支球隊的競爭力，這一切都是高比除了得分、投籃技巧之外稍顯不及的領袖魅力。然而關鍵時刻軟手以及轉隊抱團這點都可能成為他生涯中最大的污點，聯盟現今超級巨星互相抱團便也是由他一手開啟。

勒邦占士去季帶領湖人取下NBA總冠軍。（Getty Images）

很明顯的，我並沒有真的想要探討這兩位究竟誰比較強大，畢竟就目前來說占士的生涯尚未結束，且兩人不管是在場內外的聲量以及個人成就上也都相當接近。兩人在成就上都各有厲害之處，當然若是真的要比較的話，在互相對戰成績方面高比不管是在勝場數或者是個人數據方面都是較不利的。這也不怪許多外國的專家在兩人的評比上始終將占士排在高比之前，這當然也是因為兩人曾經在同時代打過球的關係，在這方面戴維斯以及奧尼爾就無從比較了。

高比生涯威水史（按圖放大）：

+ 15 + 15 + 15

然而對許多人而言，如今占士更多的是承接高比的意志，為後高比時代而戰，並為洛杉磯以及湖人球迷重新帶來希望，畢竟高比在湖人的歷史定位就算是米高佐敦（Michael Jordan）來恐怕也難撼動。

當然這兩個組合是在一個不同的時代打球，現在的球員所需要考慮的成分太多了。不管是金錢、還是球隊地位、場外各種的商業因素等等都是現代球員必須面對的種種問題。惟當我們要討論一個球員或一個組合是否強大甚至是偉大時，冠軍的數量以及王朝的建立勢必成為最大的考量因素，畢竟這涉及到了他們在那個年代的統治性，而在這方面「OK組合」是比較佔據優勢的。

「OK組合」會是湖人的最佳組合嗎？（Getty Images）

當然現在還無法斷論究竟哪個組合比較偉大，畢竟這才是占士與戴維斯合作的第一個賽季，前提是他們得替湖人贏下一座總冠軍。（編按：筆者撰文時間總決賽尚未開打，最終湖人奪得2020年NBA總冠軍）

畢竟高比與奧尼爾都已經在湖人建立了屬於自己的王朝，並寫下不朽的成就，他們都在湖人球迷心中有著無可抹滅的地位，更不用說高比在眾多湖人球迷心中的地位更是不可動搖。連湖人傳奇球星都說高比是湖人隊史最偉大的球員了，當然這樣的猜想永遠無法得到正確的答案，但能夠去想像這件事絕對是幸福的。這代表著湖人正有機會開啟另一個具有代表性的年代，而這也正是占士與戴維斯所需要去達成的。

也許勒邦占士及AD需要更多的總冠軍證明他們更強。（Getty Images）

湖人是NBA歷史上最成功的球隊之一，隊史創隊至今合計共贏得16次總冠軍（編按：筆者撰文時間2020年總決賽尚未開打，最終湖人共贏得17次總冠軍。），僅次於塞爾特人的17次，隊史中也不乏產出眾多名人堂等級的傳奇球星，而如今本季湖人在勒邦占士以及安東尼戴維斯的率領下，非常有機會就在這個賽季在冠軍數上追平宿敵塞爾特人，並列NBA歷史上拿過最多冠軍的球隊，並且為各自在聯盟中留下不凡的歷史定位。

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 85 + 85 + 85

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：天生的組織者！LaMelo Ball正用他的方式預約聯盟頂尖之列】