【RIP Kobe】自傳《曼巴精神》記載成長歷程　這些人成就永恒傳奇

1998年2月1日,湖人對公牛賽事中,高比防守米高佐敦(Michael Jordan)。高比曾說「我不想成為下一個米高佐敦,只想成為高比拜仁」(I don't want to be the next Michael Jordan, I only want to be Kobe Bryant)。(Vince Bucci/法新社)