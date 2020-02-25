【RIP Kobe】自傳《曼巴精神》記載成長歷程　這些人成就永恒傳奇

2016年一句「Mamba out」帶走了Kobe Bryant在籃球場上的身影，但Kobe的偉大永遠銘記在球迷們的心裏，並且將世世代代流傳。然而偉大的背後是Mamba不為人知的努力和態度。Kobe將以自己的筆觸，揭開帷幕後的故事。 文：史考特／運動視界

以下文章節錄自Kobe Bryant自傳《曼巴精神》▼▼▼

精神的起點

我還記得，當我還小時我拿到人生第一顆籃球。 那紋路、凹槽完美的觸感讓我捨不得用它。還有那籃球落到木地板時的聲響，是如此的清脆響亮。 這些正是我熱愛籃球，熱衷比賽的因素。也是我經歷至今的種種，並且毫無保留地投入的動力。 一切都從那時候的迷戀開始。

在高比拜仁的自傳動畫電影中曾描寫他小時候在床上練習投籃。（《Dear Basketball》（親愛的籃球）影片截圖）

基礎的重視

還是年輕球員時，我無法將身體重心拿捏得當。 以下圖來講，Michael的腰部以上是直立的，沒有向任何方向傾斜，他穩定了身體。相反的，我身體向前傾，一手抵着他。這完全是個禁忌，是個糟糕的防守。Michael只要一個轉身或是假動作，我就可能失去重心，而他將藉此擺脫我。 我很慶幸能在1998年看到這張照片，並矯正我的姿勢與重心。之後的人在低位和我對位時要嘗到甜頭是難上加難。

1998年2月1日，湖人對公牛賽事中，高比防守米高佐敦（Michael Jordan）。高比曾說「我不想成為下一個米高佐敦，只想成為高比拜仁」（I don't want to be the next Michael Jordan, I only want to be Kobe Bryant）。（Vince Bucci／法新社）

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變通的思考

Allen Iverson雖然很小隻，但同時令人難以置信。 對位他時，吃他的身高，在他頭頂投球，大概就是這麼一回事。 然而真正當Allen守我時，卻不僅僅這麼簡單。我常常能在不少有利的位置接到球，或許也能在低位要到好位置，但我不能這麼做，因為這將深陷Allen和76人的陷阱，這時我真正要做的，是在肘區接球避免身陷困境。

高比拜仁與艾佛遜（Allen Iverson）惺惺相惜。（Getty Images）

儒家的教誨

我領導的風格從來沒變過。我喜歡挑戰其他人，讓他們覺得不舒服。這使得那些人有機會審視、改變自己，成為更好的球員。 唯一不同的是，我會「因材施教」。我會特別觀察他們的表現，了解他們的出身背景和目標，了解哪些東西讓他們感到安心以及他們最大的疑惑是甚麼。藉此摸清他們的底線在哪，並適時地挑戰這些底線，幫助他們成為最好的自己。

「我領導的風格從來沒變過。我喜歡挑戰其他人，讓他們覺得不舒服。這使得那些人有機會審視、改變自己，成為更好的球員。」圖為高比拜仁於2011年再次到韓國舉行巡迴賽。（Getty Images）

猛蛇的血性

（以下為2008奧運時期） 我總想着搞垮對手。LeBron曾和我討論過如何保持血性，因為他曾看着我如何面對每場練習，並且在練習時不斷挑戰他和隊上的其他人。 還記得有一場的上半場我們打得一塌糊塗。半場休息時我就在休息室「直言不諱地」問了我們他X的在幹甚麼。下半場，LeBron立刻回應剛才的教訓，他打從心底想主宰一切，自那時起他便一直保持這樣的心態打球。

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Mamba out? No, he's still there. 儘管現在Kobe早已不在NBA的戰場上殺敵，但他仍以能力所及的方式影響着後續的球員。他的態度是你我的Venom，深根所有投身籃球的人們。曼巴的火炬還在燃燒，還在持續，精神薪火相傳，永不止息。

文章編譯自：Mamba Mentality

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：親愛的Kobe：給Kobe的一封信】