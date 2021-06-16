【NBA季後賽】夏登復出　杜蘭特交瘋狂大三元　領籃網力挫公鹿

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-16 13:03

布魯克林籃網「四巨頭」的夏登與K艾榮，先後在鬥公鹿的東岸4強系列賽中傷出，「大鬍子」今仗及時復出，傷癒的他手感一般，幸好有杜蘭特獨力支撐球隊，今仗「零休息」下，貢獻「大三元」及49分，領軍以114：108力克公鹿，距離東岸決賽只差一步。

籃網飽受傷兵問題困擾，星級控衛K艾榮（Kyrie Irving）上場鏟籃後「拗柴」受傷，今仗無緣上陣，幸好早前受傷的夏登（James Harden）趕及今仗復出。

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公鹿挾上兩仗的餘威，上半場已拉開至16分差距，籃網在第三節急起直追，收窄至僅6分落後。籃網主將杜蘭特連環建功下，籃網在最後一節反超前公鹿，並在隨後時間力保勝局，最終以114：108再下一城，總場數領先至3：2。

杜蘭特力戰全場48分鐘，成為球隊的贏波功臣。（Getty Images）

雖然夏登今仗趕及復出，可惜他的手感麻麻，8次三分球起手全炒，全場僅攻入5分。奇兵謝夫格連（Jeff Green）及時挺身而出，成為球隊第二得分點，拿下27分，加上比歷克格芬同樣交出17分，籃網最終取得關鍵的第5場。

早前受傷的夏登今仗復出，可惜手感一般，全場三分球8射零中。（Getty Images）

籃網今仗贏波的最大功臣，必定是杜蘭特，因艾榮傷出及夏登啞火，KD一人肩負起所有得分重責，今仗錄得高達近7成的命中率，攻入49分，同時交出17個籃板及10個助攻的「大三元」，亦是聯盟史上首人在季後賽交出「得分45+﹑籃板15+及助攻10+」的瘋狂數據。

杜蘭特獨力拿下「大三元」，貢獻49分﹑17個籃板及10個助攻。（Getty Images）

杜蘭特今場另一個瘋狂的數據，就是他打足全場48分鐘，從未被換出，KD戰至末段依然能夠射出關鍵的壓哨三分球，籃網與東岸決賽僅差一步，杜蘭特居功至偉。

杜蘭特打出生涯的代表作之一，賽後坦言打足全場並非早有預謀，「原本的計劃並非這樣，我感覺自己的手感愈來愈火熱，再向教練要求讓我留在場上，結果便打足全場。」

KD今仗的神級表現，連對手「字母球」艾迪杜高普亦心服口服，直言他是當今世上最強的球員，「他（杜蘭特）是如今最佳的球員，我們必須要以團隊擊敗他，使他在壓力起手，逼使他射失。」

KD FROM DEEP. HE'S GOT 46.



Nets up 2.. Final minute of Game 5 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/B3nXfASKNa — NBA (@NBA) June 16, 2021

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