【籃鞋癡】休閒時尚又能踏足NBA　PUMA新戰靴最適合邊類球員？

撰文： Jumper編輯團隊 最後更新日期： 2021-06-22 15:27

年初NBA黃蜂新秀拿美路波爾（LaMelo Ball）腳上一雙PUMA球鞋惹來討論，此鞋色彩鮮豔、貌似休閒用途；惟波爾卻穿起它，開始投射練習。

這雙球鞋名為「Court Rider」，顧名思義靈感來自休閒線跑鞋PUMA Rider。然而以休閒潮流的概念推進到具有對抗力的籃球賽場上，「Court Rider」的實戰力又會是怎樣？

「Court Rider」年初由NBA黃蜂新秀拿美路波爾曝光。（網上圖片）

若提到PUMA Rider，一切要追溯至80年代開始普及的長跑文化，那時候慢跑鞋發展萌生，PUMA推出「Fast Rider」大受好評，Fast Foam援衝物料的中底和獨特的表層物料拼接手法，回彈能量助跑手將腳掌向外推進。

然而由主打輕量化及緩震性，「Rider」時至以今已是結合潮流與運動的鞋款，2019年亦演化成一款以強烈色系拼接風格的電競概念運動鞋「Future Rider」。

Fast Rider於1980年被國際權威跑步雜誌《Runner's World》評為「五星跑鞋」之一。（網上圖片）

是次PUMA推出的「Court Rider」可謂大膽之作，既有「Rider」的休閒時尚亦有戰靴的運動取向。以「Rider」為藍本，「Court Rider」當然有着絲絲「經典」的身影，鮮豔的色塊，成為球鞋的焦點，而人造皮革、抗撕裂材質以及TPU等多重材質構成了鞋面主體。

「Court Rider」為休閒時尚感重的實戰鞋，並以「Rider」為藍本。

然而究竟「Court Rider」中底的緩震科技Rider Foam表現如何？試穿後感受到此中底比另一技術的ProFoam更堅韌，不過緩震能力方面就中規中矩，算不上回彈力超強，踏腳時衝力也不是完全卸走，足根位置緩衝感覺一般。

球鞋前腳掌部分較寬，在一些快速、靈活移動下前腳掌也感動作順暢。（楊宇翹攝）

惟「Court Rider」的抓地力較為突出，鞋底紋路以不同的「PUMA」 字樣組成，相當特別。球鞋前腳掌部分較寬，在一些快速、靈活移動下前腳掌也感動作順暢，落地時感受到平穩。加上前腳掌中底向上包覆，有助防止橫移動作時側翻，增加穩定感。

鞋底紋路以不同的「PUMA」 字樣組成。（楊宇翹攝）

總結評價，雖然「Court Rider」的緩震技術仍有待改善，但對於後衛或是快速移走打法的球員，此鞋的靈活反應及較寬的前腳掌中底向上包覆所提供的支撐感，是相當不錯的選擇。

「Court Rider Rugrats」聯名款色。（楊宇翹攝）

「Court Rider」除了首款配色Twofold，更與經典美國動畫「Rugrats」（淘氣小兵兵）打造出聯名款色。然而PUMA近期再與「2K」合作，推出「PUMA Court Rider 2K」，此鞋款採用鮮豔活躍的顏色作為主要設計，不管身處現實的籃球場或NBA 2K21的虛擬世界裏，也能找到它的身影。

PUMA近期再與「2K」合作，推出「PUMA Court Rider 2K」。（楊宇翹攝）

值得一提，由今月21日至25日所有香港區NBA 2K21玩家可在遊戲的「My CAREER」模式中，為自己創建的球員穿起PUMA球鞋，截圖把圖片上載至Instagram的限時動態，並標記「@PUMAHK」及一名朋友，品牌將揀出10明玩家送贈「Court Rider 2K」一對。

【波爾兩兄弟射姿一覽】：（按圖放大）