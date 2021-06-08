【籃鞋癡】T-MAC 2復刻首推綠金　此配色卻與麥基迪扯不上關係？

撰文： Jumper編輯團隊 最後更新日期： 2021-06-08 15:35

談到NBA傳奇球星麥基迪（Tracy McGrady），除了35秒攻入13分逆轉的事跡，他的簽名球鞋起來也是球迷的90年代經典。 開山之作當然是「T-MAC 1」，惟在TMac系列中實戰性能最好的，必然是「T-Mac 2」。繼早前adidas回歸了全紅配色的「T-MAC 2 Restomod」，日前品牌更首次為此復刻鞋款推出SVSM經典的綠金配色。

「T-MAC 2 」於今年頭已有一次的Retro復刻回歸，品牌一連推出4款配色，包括90年代最受歡迎的魔術隊主場白藍、客場黑藍，及明星賽中麥基迪穿過的「令面」皮藍、紅。

「T-MAC 2 」SVSM經典的綠金配色。（楊宇翹攝）

心水清的球迷及球鞋發燒友對這綠金鞋應該也不陌生，這配色與麥基迪扯不上關係，但大家也會聯想起勒邦占士。事實SVSM配色為「St. Vincent–St. Mary High School」校隊的標誌顏色，而當時這所高中的贊助商正好是adidas。

勒邦占士曾穿過這對「TMAC 2」上場比賽。（網上圖片）

因此校友勒邦占士亦曾穿過這對「TMAC 2」上場比賽，留下不少經典場面。值得一提，如上輪Restomod一樣，今次的SVSM配色中底不再採用「adiprene」技術，取而代之是近年受好評的「Bounce」中底。

TMAC系列 1-6:

+ 2 + 2 + 2

何解「TMAC 2」可謂麥基迪生涯中的「神鞋」？也許與高比拜仁有點關係。2002／03年球季，與adidas解約的高比拜仁正經歷「冷河期」，整季的他穿不同品牌比賽。正在此時，adidas旗下的麥基迪大爆發，並以場均32.1分壓過高比拜仁榮登得分王。然而得分王的加成，令「TMAC 2」瞬間成為經典。

回顧90年代，麥基迪及高比拜仁可謂是adidas生招牌。（網上圖片）

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）