【NBA】尼拉特新歌訴心聲　想隨高比做忠臣　未願為冠軍離拓荒者

NBA休季間自然會傳出不少轉會消息，尼拉特就是其中一個。

任他怎樣回應自己要求交易的流言，外界都不怎相信，不斷猜測他和拓荒者的關係。

不相信？那尼拉特就用不同的方式講出心聲，他唱給你聽。



31歲的尼拉特，2012年以第6順位獲拓荒者選中，9年過去終傳出交易傳聞。他是拓荒者隊史上三分入球最多的球員，為球隊射入過不少關鍵、避過加時的致勝三分，也是他人稱「手錶佬」的原因，是能一舉幫隊友提早「收工」的大心臟。

「One Club Men」會是尼拉特的方向？（Getty Images）

雖然過去數次打入NBA季後賽，但卻一直無緣更好成績，甚至是總冠軍，所以外界猜測尼拉特會否因求冠心切而轉投他隊。雖然連隊友CJ麥哥林（C.J. McCollum）都關腔撐兄弟，絲毫不懷疑他對於球隊的承諾，但也知道：「他的目標是贏得總冠軍，在現階段，我可以說他已經賭上一切，他只想贏球。」

CJ麥哥林表示知道尼拉特會為冠軍而傾盡所有。（Getty Images）

尼拉特在歌詞中表達自己的心聲。（Getty Images）

加上，尼拉特先前提到自己不認同比立斯（Chauncey Billups）到來能讓球隊變得更好，「我們不單需要一個新教練，而是需要做更多。」所以為冠軍改披其他球衣也不是不可能。

Kobe coming out of high school, being young, becoming a superstar for one franchise, you know, I really admired that, which is why I’m taking the route I’m taking with the Blazers. 《Mentality Interlude》歌詞

不過場外的尼拉特也是一名「Rapper」，以藝名「Dame D.O.L.L.A」推出專輯，近日就發行第4張專輯《Different On Levels The Lord Allowed》，其中的《Mentality Interlude》就像是以歌詞再回應所有的猜疑，展現留隊的決心。

不斷強調自己沒有想要被交易。（Getty Images）

盤點一生一隊的球隊忠臣：（按圖放大）

+ 27

NBA的交易市場中，球員們來來去去，一心為球隊的One Club Man已經不常見，因為這樣奪冠的路途會非常難走。但相必尼拉特的這首歌，除了是引用高比，希望自己能和傳奇看齊，也是證明自己的忠誠。

同場加映：近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：