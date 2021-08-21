【NBA】尼拉特新歌訴心聲　想隨高比做忠臣　未願為冠軍離拓荒者

NBA休季間自然會傳出不少轉會消息，尼拉特就是其中一個。
任他怎樣回應自己要求交易的流言，外界都不怎相信，不斷猜測他和拓荒者的關係。
不相信？那尼拉特就用不同的方式講出心聲，他唱給你聽。
31歲的尼拉特，2012年以第6順位獲拓荒者選中，9年過去終傳出交易傳聞。他是拓荒者隊史上三分入球最多的球員，為球隊射入過不少關鍵、避過加時的致勝三分，也是他人稱「手錶佬」的原因，是能一舉幫隊友提早「收工」的大心臟。
雖然過去數次打入NBA季後賽，但卻一直無緣更好成績，甚至是總冠軍，所以外界猜測尼拉特會否因求冠心切而轉投他隊。雖然連隊友CJ麥哥林（C.J. McCollum）都關腔撐兄弟，絲毫不懷疑他對於球隊的承諾，但也知道：「他的目標是贏得總冠軍，在現階段，我可以說他已經賭上一切，他只想贏球。」
加上，尼拉特先前提到自己不認同比立斯（Chauncey Billups）到來能讓球隊變得更好，「我們不單需要一個新教練，而是需要做更多。」所以為冠軍改披其他球衣也不是不可能。
Kobe coming out of high school, being young, becoming a superstar for one franchise, you know, I really admired that, which is why I’m taking the route I’m taking with the Blazers.
不過場外的尼拉特也是一名「Rapper」，以藝名「Dame D.O.L.L.A」推出專輯，近日就發行第4張專輯《Different On Levels The Lord Allowed》，其中的《Mentality Interlude》就像是以歌詞再回應所有的猜疑，展現留隊的決心。
盤點一生一隊的球隊忠臣：（按圖放大）
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NBA的交易市場中，球員們來來去去，一心為球隊的One Club Man已經不常見，因為這樣奪冠的路途會非常難走。但相必尼拉特的這首歌，除了是引用高比，希望自己能和傳奇看齊，也是證明自己的忠誠。
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