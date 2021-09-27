【籃球熱話】米高佐敦內褲拍賣　競投25日終「低價」售出

在拍賣的世界，向來無奇不有，只要是名人的東西也能標上一個價。

近日美國傳媒《TMZ》就爆出，一條由NBA名宿米高佐敦（Michael Jordan）的內褲順利售出，拍賣價為2784美元。



John Lennon的爛牙、Justin Timberlake吃到一半的多士、Lady Gaga的指甲......屬於名人的所有，在拍賣場上總有價值。

一條由NBA名宿米高佐敦（Michael Jordan）的內褲順利售出，拍賣價為2784美元。（網上圖片）

近日美國媒體《TMZ》指出一條由米高佐敦經常穿着的內褲以2784美元售出，該內褲競投期長達25天，拍賣行起初定價500美元。

內褲拍賣，也許米高佐敦從來亦未有想過。（Getty Images）

重溫Air Jordan的經典（按圖放大）：

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拍賣會發言人表示，這些是佐敦上穿過的衣物，並由他多年的保鑣John Michael Wozniak提供。發言人也指出，佐敦的內褲接縫處較鬆，上面還有乾洗標籤、球員姓氏。波神私物理應收藏力高，但2784美元的售價卻令網民笑言，相比MJ經典球鞋這條「原味內褲」表現失色。