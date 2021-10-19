35歲媽媽有夢放膽追　狠心撇下女兒越岸打球　奪冠後二人淚灑相擁

在NBA明日正式開季，WNBA卻搶先完結賽季。

冠軍戰分別由39歲老將Diana Taurasi帶領的鳳凰城水星，對上有狀元前鋒、首季「回家」作戰Candace Parker所率的芝加哥天空。

最終芝加哥天空以局數3：1拿下WNBA總冠軍，然而這個榮譽對主力Candace Parker，更是和女兒的一個約定。



完場前10秒，Candace Parker已忍不住眼淚；待完場，在隊友紛紛相擁時，Candace Parker一路飛奔到場邊，一手抱住到場支持的家人。過去一季，她放下紮根洛杉磯的家庭，到芝加哥效力家鄉球隊；感人的另一幕就是Candace Parker揮手示意女兒過去，女兒飛撲到她的懷中，「Mom We Did It！」（媽媽，我們做到了）相擁而哭，原來這個冠軍是母女倆之間的一個約定。

Candace Parker第十四個球季拿下第2座冠軍。（Getty Images）

決心加入家鄉球隊的原因

賽後Candace Parker憶述加入芝加哥天空的原因。「我在決定要否加入芝加哥天空前，我很掙扎，因為我要和家人分開，而我從未和女兒分開過。當時我問她，她說：『我想要多一張照片。』」Candace Parker把2016年奪冠時與女兒相擁的照片掛在辦公室，那時候女兒指着那張合照，意指同意媽媽飛往芝加哥。

女兒一指，給了Candace Parker極大信心，最終決定加盟，而她也將女兒的一句放在心中，直到完場的一刻，女兒大叫着：「Mom We Did It！」。儘管Candace Parker已是籃球巨星，但她人生的順序依然以女兒為主。

她第一時間走向家人。（Getty Images）

Candace Parker最想擁抱女兒。（Getty Images）

老而彌堅的巨星

事實上，加入WNBA前，Candace Parker已名聲大噪，效力田納西大學女籃校隊時，是SEC年度最佳球員、奈史密斯年度最佳球員與兩屆 NCAA冠軍成員，4年來贏得100場，僅10敗，場均19.4分、8.8籃板、2.6助攻、1.9抄截和2.4封阻。2008年獲洛杉磯火花隊選為狀元，成為當時第一中鋒Lisa Leslie離隊產子的救命稻草，司職中鋒的她也是「後Lisa Leslie時代」的重心。

雖然直到2016年才成功捧盃，除了2009年賽季因產假而缺席8場比賽外，Candace Parker一直在火花隊場上最重要的角色。今年35歲的Candace Parker，生涯第十四季在女兒的支持下決心加入家鄉球隊。

當年選秀，芝加哥天空未能選中Candace Parker，甚至曾想用當家球星Elena Delle Donne換回她，但卻無能成事。終在生涯走過第十三季，Candace Parker一圓為家鄉捧盃的心願，也圓了球迷的夢。

從洛杉磯回到芝加哥。（Getty Images）

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在焦躁時保持平靜

2008、2013年常規賽MVP，2016年冠軍賽MVP、2020年第三度拿下籃板王和年度最佳防守球員，直到今年，她回歸家鄉球隊芝加哥天空後即奪冠，拿下隊史中第一座獎盃，證明她寶刀仍然未老。她用「老鬼波」的經驗和心態帶領球隊，就像在Game 1的賽後提到：「我認為最重要，但年輕時不明白的是：你必須在所有人焦躁時保持平靜，當每個人無聲時，你必須成為領航的那個人。」

今季場均 13.3 分、8.4籃板、1.2封阻，助攻每場最少3次，雖然不是全隊最突出，但卻是每場比賽中最穩的輸出，是勝利的基石。

Candace Parker率隊登上后座。（Getty Images）

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