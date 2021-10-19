籃球熱話｜泰譚暑假練出「蓮藕臂」　訓練照震驚網民：是Hulk

每每休季期，總有球員身形走樣，惟亦有球員相當自律，甚至練出一副「新裝備」。
塞爾特人球星泰譚（Jayson Tatum）在暑假間沒有鬆懈，日前球隊發放最新訓練照，當中泰譚雙臂粗壯，與上季的他判若兩人。
塞爾特人球星泰譚向來給人印象靈活具爆發力，惟若躋入內線與一眾中鋒爭搶，他的身型略嫌瘦削。為對症下藥，這名球星已正極健身，早前他發出的一輯健身照中，也可見肌肉增長不少。
不過在這次塞爾特人的訓練照中，泰譚臂如藕貌，網民更以漫威漫畫《變形俠醫》中的Hulk來形容。除了讓一眾球迷嘩然，泰譚雙臂也引來爵士隊球星米曹（Donovan Mitchell）關注。米曹留言笑說：「你明天會收到藥檢通知。」
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米曹的回應事實亦有理據，皆因隊友高拔（Rudy Gobert）及國王的霍斯（De'Aaron Fox）也曾在發布肌肉照後收到藥檢通知。變大隻就換來藥檢，NBA相關部門的邏輯令人撲朔迷離。
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