【籃球熱話】莫蘭特不玩入樽賽　原因與韋迪有關？

入樽賽向來是NBA明星賽重頭戲，惟眾所周知近兩年入樽賽賽果受盡爭議，不少人認為此賽事每況越下。有着同樣想法的，更有灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）。

這名「隔扣小子」近日接受訪問時透露，一直未有參與入樽賽原因與評判有關。



自莫蘭特2019年展開NBA生涯，不少球迷每每在灰熊賽事中也期待着這名球員的飛身「隔扣」。縱使非每次成功，但球星如安東尼戴維斯（Anthony Davis）、K路夫（Kevin Love）也險成莫蘭特「隔扣海報」的背景。

莫蘭特的飛身「隔扣」帶點暴力感，衝擊着球迷眼球。（Getty Images）

莫蘭特的入樽具有台型，帶點暴力感的扣籃也衝擊着球迷眼球，對於講求創意及觀賞性的入樽賽，莫蘭特可謂最佳選擇。事實這名灰熊球員曾揚言希望參與其中，不過近兩年入樽賽卻未有出現他名字，記者不禁問起他「拒賽」原因。

莫蘭特去季入樽精華：

「給我100萬，就玩」，莫蘭特笑說要他參賽的附帶條件，惟一直未有參賽的真正原因卻與錢無關：「是評判……你知道過去兩年的，讓我覺得『我不能參加了。』」2020年可謂最具話題性的一屆，那時候艾朗哥頓與鍾斯決賽兩輪動作均得50分滿分。

艾朗哥頓挑戰人類極限，躍過身高2.29米的科爾，可惜仍未能染指冠軍。（Getty Images）

惟其後第二輪OT哥頓飛越身高7呎5吋的科爾（Tacko Fall）雙手入樽，分數卻遜於選擇難度較低接近罰球線起跳入樽的鍾斯。全球直指評判之一的熱火傳奇韋迪疑似「造低」艾朗哥頓，令他失落入樽賽冠軍，皆因鍾斯當時效力的正是他的愛隊熱火，韋迪涉「偏幫」自己人與艾朗哥頓不和，二人至今一直未能和解。

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即使未在入樽賽亮相，莫蘭特仍靠場上威力與入樽印記扯上關係。記者續問來季希望哪人成為隔扣海報」的背景，莫蘭特速速回應：「勒邦占士。」作為占士粉絲的他認為，如若真能成事，是一種榮幸：「如果我能隔扣他，可能會把那張海報放到家中當眼地方；我每次入樽都會歡呼3、4秒，如果我真的隔扣了占士，可能會叫到被罰T。」