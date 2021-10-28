【NBA】湖人領先26分遭魚腩隊逆轉　「韋少」另類大四喜兼被逐

近期取得兩連勝的湖人，今日速速打回原形。

面對實力較弱的雷霆，湖人在領先26分下竟遭逆轉，在完場前一次衝突，韋斯保克（Russell Westbrook）更被驅逐。最終湖人以115：123落敗，開季5場吞下第三場敗筆。



湖人上半場氣勢如虹，更一度領先26分。誰料到易邊後，湖人手感變冷，韋斯保克更錄得6次失誤，湖人變得方寸大亂。

韋斯保克（左）與雷霆的貝斯利（右）成為今仗主角。（美聯社）

反之雷霆艾西亞羅比（Isaiah Roby）第三節7投5中，當中包括4記三分球。雷霆第三節豪取41分，並以2分反超。尾節雷霆一度把優勢擴大至8分，並拿下開季首勝。

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安東尼戴維斯取下30分及8籃板。（美聯社）

賽事最後1.5秒更發生了一段小插曲。賽事尾段雷霆已鎖定勝局，惟小將貝斯利（Darius Bazley）一次偷球成功後，接連以爆籃得分，此舉卻激怒韋斯保克。「韋少」隨即上前理論，其後卻吞下第2次技術犯規，遭驅逐出場。

小將貝斯利（Darius Bazley）一次偷球成功後，接連以爆籃得分。（美聯社）

此舉動卻激怒韋斯保克，其後他上前理論並吞下第2次技術犯規。 （美聯社）

雷霆今仗表現絕不失禮，艾西亞羅比轟入隊中最高的27分、9籃板及5助攻，其中18分為下半場得分。此外，激怒了「韋少」的貝斯利也得到20分、6籃板、4偷球。 被逐的韋斯保克攻下20分、14籃板、13助攻，取得下加盟湖人後的首次大三元，惟全場錄得10次失誤。

「韋少」憤怒了一刻：