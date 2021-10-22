【NBA】居里獨轟45分領勇士挫快艇　落敗保羅佐治暗批被球證針對

上場對戰湖人自評垃圾的史提芬居里（Stephen Curry），今日重拾應有的狀態。他在三分球13射8中、豪取45分下，助勇士115：113主場擊敗快艇，取下開季兩連勝。

「咖哩」表現無懈可擊，不過對手主將保羅佐治（Paul George）賽後卻直指，今仗落敗歸咎球證的判決。



勇士居里今仗是無人能敵，首節9射全中，獨取25分的強勢力壓對手。惟其後收起居里，快艇隨即找到反撲機會，保羅佐治以16分、一己之力扭轉了局勢。

史提芬居里（Stephen Curry），今日三分球13射8中並豪取45分。（美聯社）

易邊後雙方膠着，戰至第4節保羅佐治更遭對手嚴防死守。距離完場仍有1分54秒，落後的勇士憑居里投入一記「Long three」，勇士反以1分超前，最終以115：113取勝。

保羅佐治（Paul George）賽後卻直指今仗未獲判一次罰球機會。（Getty Images）

居里今火力全開，並以45分、10籃板的上佳表現，取下生涯第50場至少拿40分的戰役，也是他33歲後第6場至少45分的比賽，NBA歷史上僅落後米高佐敦（Michael Jordan，11場）及金恩（Bernard King，8場）。

西岸球隊的隊名由來：（按圖放大）

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居里取下生涯第50場至少拿40分的戰役。（Getty mages）

一人頂起快艇的保羅佐治，今仗23次起手中12球，轟入29分、11籃板及6助攻，值得一提的是當中並沒有罰球。就此保羅佐治賽後大表不滿：「D格林（Draymond Green）得到了9次罰球，但我衝擊籃框的次數更多，為什麼他有9次罰球，但我卻沒有？」然而保羅佐治再補充一句「這不是新鮮事」，也許是意味球證一直對他判決不公。