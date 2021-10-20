NBA｜居里「垃圾式」三雙挫湖人　占士「一字眉」合轟67分仍徒勞

季前熱身賽表現不濟的湖人，今日在NBA揭幕戰表現繼續低迷。縱然有勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）雙星合轟67分，惟對手6人上雙，包括史提芬居里（Stephen Curry）造出5年來首次的「大三元」，湖人終114：121不敵勇士。



湖人在暑假大肆補強，惟以今日一戰看到，似乎暫時並不中用。上半場占士及安東尼戴維斯外、內線的攻擊的確令對手措手不及。

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湖人終114：121不敵勇士。（Getty Images）

不過湖人上半場6分的優勢易邊後速速被勇士撲熄，第4節勇士打出17：7扭轉了戰局，最終更拿下勝局。

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勇士居里雖手感不佳，今天21次出手僅中5，三分球更只有8投2中，根據這名王牌射手的履歷，是日並不合格。不過在9罰全中下仍拿下21分，加上為隊友穿針引線，他仍貢獻10籃板與10助攻，取下5年來首個「大三元」。以「大三元」展開賽季，居里卻不滿意：「我打得很垃圾，幸好我的隊友有很好的發揮。」

勇士居里拿下21分10籃板與10助攻，取下5年來首個「大三元」。（Getty Images）

縱然居里自嘲「垃圾」，但勇士全隊6人得分上雙，今天一勝的確歸功團隊籃球。反之湖人僅有占士和安東尼戴維斯有高水準演出，前者造出34分、11籃板及5助攻，後者則有33分、11籃板。

湖人在暑假大肆補強，惟以今日一戰看到，似乎暫時並不中用。（Getty Images）

加盟湖人的明星控衛韋斯保克（Russell Westbrook），繼續摸索自己在球隊的節奏，正選上陣的他13次起手僅中4，拿下8分、5籃板。

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