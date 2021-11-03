【NBA】湖人進攻得宜　防守慘不忍睹　險遭火箭最後一擊「絕殺」

日前輕鬆擊敗火箭的湖人，今日再度相遇卻打得艱鉅。縱然陣中三大勒邦占士（LeBron James）、韋斯保克（Russell Westbrook）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）各有上佳表現，惟鬆散的防守讓對手頻頻得分。

湖人結果得靠火箭最後一擊三分失手，才能以119：117取勝，驚險過關。



湖人今日面對火箭，防守表現令人失望，光是上半場火箭就輕鬆造出58%的命中率，當中包括8個三分。連帶新秀謝朗格連（Jalen Green），火箭上半場4名球員得分上雙，並以70：64領先。

火箭新秀謝朗格連今仗表現出色，取下24分、5助攻。（美聯社）

易邊後湖人沒讓火箭再輕鬆得分，不過尾節勒邦占士股溝似乎受傷需離場治理，惟他速速回歸，並主宰了比賽，單節12次起手攻下14分。

韋斯保克今仗有27分、9籃板、7助攻的全能表現。（美聯社）

火箭沒有放棄，新秀謝朗格連轟入2球三分，最後8.2秒，火箭追至1分距離。其後湖人蒙克（Malik Monk）兩罰一中，給了火箭「絕殺」機會，不過他們最後一擊的三分未能命中；有驚無險，湖人取下3連勝。

面對被視為「魚腩」的火箭，星光熠熠的湖人打得吃力。（美聯社）

湖人今仗進攻強大，勒邦占士拿下30分、10助攻及4籃板，韋斯保克也有27分、9籃板、7助攻的全能表現，而安東尼戴維斯則有27分、9籃板。 不過湖人防守完全不及格，火箭上半場輕鬆攻入70分，全場命中率超過5成，當中火箭中鋒活特（Christian Wood）拿下26分、16籃板，新秀謝朗格連更取下24分、5助攻。

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