NBA｜居里失靈也不怕？　勇士一場兩大焦點撐起全隊

球隊主力得分點失靈，怎麼辦？

周四（4日）NBA勇士主場迎戰黃蜂，居里全場僅15次起手得15分，但幸有小將普爾（Jordan Poole）挺身而出，攻入球季新高31分，終以114：92擊敗對手。

全場高潮則落在「手套仔」披頓二世（Gary Payton II）身上，顏樽一幕，讓大哥們目瞪口呆。



面對近5場3負戰績的黃蜂，勇士的5戰4勝更佔上風，但開局就面對居里「失靈」的隱憂。過去，勇士出賽只要是居里狀態不佳的日子，球隊絕大多數會輸球，尤其在K湯臣缺陣下，隊中並沒有比居里更穩定的得分點。

但今場普爾上半場就射入6球三分，獨得22分，率勇士以1分領先。下半場，他再與韋堅斯（Andrew Wiggins）合攻16分，再有居里回魂的10分進賬，最終以114：92大勝。

居里前三節的表現欠奉，但勇士仍能保持領先，不得不說是多得普爾的輸出。（Getty Images）

居里今場15分、9助攻8籃板。（Getty Images）

居里前三節的表現欠奉，勇士仍能保持領先，不得不說是多得普爾的輸出。22歲的小將 與前兩季相比顯然有大進步，敢攻也敢射，即使在大哥面前也一樣，加上有居里的控球，除了能分享球權外更打得舒服，促成今場打出身價。

對勇士來說，多了一個隱藏得分點分擔居里的工作量也是好事，畢竟居里也到了該保養的年紀，能夠減少上場時間，絕對是多打幾年的方法。普爾的出現，除了能在居里休息時頂上，也是在主力得分失靈時挺身的一號人物。

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普爾的出現，除了能在居里休息時頂上，也是在主力得分失靈時挺身的一號人物。（Getty Images）

今場的另一個焦點莫過於披頓二世。

首節，披頓二世在接應格連（Draymond Green）的長傳後，一步單手大力鏟樽，可謂完全無視奧比（Kelly Oubre Jr.）的防守。這一記「顏樽」，讓後備席所有隊友跳起，大哥們如居里和K湯臣都相當驚喜，抱頭、目瞪口呆，表示難以置信。

一步單手大力鏟樽，可謂完全無視奧比（Kelly Oubre Jr.）的防守。（Getty Images）

雖然生涯77場僅錄場均3.3分、1.2助攻、2籃板的披頓二世，表現不算太多，但這一記顏樽實在予人十分驚喜，尤其這球和他父親「手套」披頓（Gary Payton）的球風大相逕庭，也是讓大家譁然，打破固有印象的一瞬。

居里見證隊友的好表現也很開心。（Getty Images）

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