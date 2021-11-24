【NBA】受傷894日後首個完整訓練　K湯臣：跑來跑去打籃球是福氣

兩年前，「浪花兄弟」之一的K湯臣（Klay Thompson）訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，連計前季左膝前十字韌帶斷裂，這名「傷膝」球星缺陣兩季，勇士球迷傷心欲絕。

然而轉眼894日，K湯臣終在勇士球場與隊友一起參與完整訓練。受傷康復，再受傷再康復，他說：「在場上跑來跑去打籃球，是一種福氣。」



勇士31歲球星K湯臣兩年前不幸碰上籃球員兩大噩耗，他先左膝前十字韌帶斷裂，經歷1年的康復訓練，他其後在一次訓練間右腳阿基里斯腱撕裂，連續兩季在席上觀賽。

2019年總決賽戰至第6場賽事，K湯臣勇戰受傷賽後證實左腳前十字韌帶斷裂。（Getty Images）

再次投入康復訓練的他在今年8月正式重返練習場，至今天他終能參與球隊的完整訓練，為894天以來的第一次。「實在令人太興奮了！」這名球星直言掛念球場上的點滴，同時他覺悟耐性的重要：「我漸漸進入比賽狀態了，太想出賽了，但我必須保持耐心；非常感激訓練團隊在過去兩年多的努力，現在得到了回報。」

【重溫：改變K湯臣和勇士的一刻】（按圖放大）

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受傷894日，K湯臣終在勇士球場與隊友一起參與完整訓練。（勇士官方）

據指K湯臣去周已獲准參與5對5訓練，保守估計有望在12月25日前復出。兩年來在席上觀察，K湯臣認為今屆勇士，絕對有力奪冠：「我們是15勝2負，證明我們做好挑戰冠軍的準備，球隊防守和進攻都在聯盟前三的水準，我還沒復出呢；要贏下第4隻冠軍指環。」

仍能在場上跑來跑去打籃球，的確是一種福氣，問到會否對傷患產生恐懼，這名走過風浪的勇士堅決的回應「我不怕」，闊別賽場多時，射手本色依然未變。

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