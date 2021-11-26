NBA｜侯活控訴被塑球隊毒瘤　湖人大細超「就像生涯成就不如人」

NBA中只要說起湖人，球迷、傳媒都將視線集中在占士（LeBron James）、韋斯保克（Russell Westbrook）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）身上，近日侯活（Dwight Howard）在接受採訪時，不諱言大控訴。



經歷風霜，侯活由備愛矚目的明星中鋒淪為沒有球隊收留的毒瘤，直到2019年回到湖人並協球隊拿下NBA總冠軍才有點起色。但論身價，侯活仍然只是一個手握底薪合約的老兵，因此不管會出場時間還是關注度都比隊中的「一哥」們少得可憐。

侯活在訪問時大控訴。（Getty Images）

1. 落選NBA75大球星

侯活最在意的不過是自己落選NBA75大球星，但他坦言自己早預料到，因為認為NBA一直想將他排除在外，「我想我生涯成就絕對值得75大肯定，落選感覺讓人很難受，雖然我試著別太認真看待。我之前就覺得自己會是遺珠，因為NBA想把我遺忘掉。」侯活知道，其他人會以為自己在怨天尤人，但的確即使湖人相關的新聞和曝光，也很少提到他。

2. 關注度不及隊友

占士、韋斯保克、安東尼戴維斯還有安東尼（Carmelo Anthony），都是湖人的重點人物，讓侯活感受到被忽略： 「我看《ESPN》的精華，我們隊的畫面全都是占士、韋斯保克、安東尼戴維斯還有安東尼，我和朗度（Rajon Rondo）被忽視，就像生涯成就不如人。」

光芒被隊友比下去。（Getty Images）

認為自己戰力仍然不減。（Getty Images）

3. 外界的惡意形象塑造

侯活為此深感不憤，表示自己和朗度都很有成就，而且戰力不減，所以也應該擁有同樣的讚美與掌聲，希望外界學會欣賞。其實由鷹隊轉投黃蜂後，侯活風評一直不好，「那時我剛被評為最佳隊友，後來在黃蜂場均16.6分、12.5籃板時，又被人說是毒瘤。」近三季，侯活的上場時間減少，由黃蜂時代的30分鐘，下降到13-18分鐘，場均得分和籃板也由16.6分下降到5-7分，侯活揚言如果自己有20-25分鐘的出場時間，一晚或能抓下17個籃板，「以價值評估，這個賽季湖人隊少付了我400%的薪水。」

前屆回到湖人洗底，今季再回巢。（Getty Images）

侯活的不良形象的確在第一次回歸湖人時有所改變，態度和打法都令他重新贏的尊重，而上季在76人也表現穩定，只是今季再回到湖人時，上場機會變少，但仍在場均13.4分鐘內，得到5.1分、4.9籃板，命中率達到67.4%。