女籃｜李祉均遭遇高壓防守未亂陣腳　適應困境放棄硬攻減少失誤

外闖WCBA，成為本港女籃第一人的李祉均，周一（29日）晚上再續戰第7場，她效力的陝西天澤現時2勝5負、位居第14，對上現時4勝3負、排名第8的浙江稠州银行。



李祉均在WCBA的第7戰，面對的挑戰愈來愈多，因為亮眼的表現讓各隊都漸漸留意有這號人物，在防守上自然不敢輕視。自上場對山東隊，李祉均感受到被包夾的壓力，僅18射6中、33%命中率，雖取得14分、8籃板、2助攻和4偷波，惟面對身形高大的防守者夾擊，無奈下交出7次失誤。

李祉均坦言上場是自己打這麼多場以來，遇過最高強壓力的防守，「預料之內的難打，因為對方有三個國家隊控衛，但接下來幾場都會很難打。」

今場對手浙江隊，平均身高1.78米，與1.76米的陝西隊差距不算大，普遍也是年輕球員，但全隊全均命中率達43.2%，比37.9%的陝西隊高出5.3%。果不其然，對手今場命中率達49.3%，全場射入13球三分。

李祉均出場最大的任務就是得分。（直播截圖）

李祉均半場數據。（直播截圖）

首節，陝西隊的傳球較急，全隊單節造出8次失誤，被拉開20：10；李祉均上陣，即射入中距離，上半場射入全隊最高8分，助球隊稍稍收窄分差。不出所料，浙江隊外圍強勢，特別是三分球，有王佳琦半場射入4球。雖然陝西隊半場落後27：43， 但換邊後表現大不同，不單進攻果斷，也捕到內線「Back Door」，衝搶籃板也更積極。

陝西上半場被拉開，更打出多次失誤。（直播截圖）

李祉均全場攻入10分。（直播截圖）

李祉均自過去幾場有亮眼表現後，只會面對愈來愈大的防守壓力，但遇上對手包夾的她，沒有硬攻，反而能巧妙地助攻隊友。但對手手感炙熱，分差始終難以收窄，陝西隊終以65：90不敵浙江。李祉均今場較少出手機會，但仍交出10分、5籃板、2助攻、1封阻，而且僅1次失誤，比上場有進步。