【甲一籃球】蘇尚瀛5球三分仍徒勞　漢友尾節失守18分不敵滿貫

甲一聯賽開鑼，首日尾場有安保漢友對上滿貫，兩隊戰至下半場仍難分上下。

漢友在蘇尚瀛的大爆發、全場射入19分、5球三分下，緊咬滿貫，但卻未能堅持到最後，終以62：80不敵滿貫。



今季加入安保漢友的蘇尚瀛上場即爆發，上半場怒轟3球三分。面對兩屆的決賽常客，漢友未幾已經打出士氣波並佔在上風。雖滿貫有蔡再懃和林俊光上半場分別攻入9分和8分、半場以30：27領先，但氣勢仍在漢友一方。

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蘇尚瀛今場射入5球三分。（張倩儀攝）

兩隊比數一直膠着，漢友靠蘇尚瀛再射入兩球三分，而滿貫未能找到機會拉開。戰至第四節，滿貫憑黃鎮煒和蔡再懃的三分球命中，擴大分差，首次領先雙位數距離。漢友末節陷個犯問題，其中黃裕杰和蔡駿賢4犯，防守上也不敢再加大力度，黃鎮煒在籃下多次博到罰球機會。最後漢友未能逆轉局勢，終以62：80不敵滿貫。

葉俊傑傷癒復出第一場上場時間不多。（張倩儀攝）

香港籃球停擺兩年，不少球員在球季重開表現相當餓波，滿貫的葉俊傑更甚，因為他除了隔了一個疫情，更等了腳傷的康復期。「腳傷七七八八了，但需要重拾比賽節奏，因為實在隔得太久。」傑仔因腳踝生「骨刺」，而醫生也診斷該問題會影響阿基里斯腱，當時甲一開賽未有期，傑仔就決心做手術，誰不知一做銀牌就宣布開鑼。

蔡再懃今場攻入20分。（張倩儀攝）

「當然有不開心，看到隊友有得打而自己沒有，練球狀態又一直未上力，不過後來覺得這不過是一個過程。」傑仔坦言過程難捱，但也是一個調整的時候。今季球隊人腳大變，對傑仔來說是上場比去季輕鬆，在外線火力上的增加，蔡再懃等得分主力的加入，他變相只管做好自己拿手的就夠，：「以前我可能要走多一步，我可以專心派牌，對我來說，球隊好最重要。」