NBA｜勇士復仇成功　太陽18連勝中斷　無阻基斯保羅成史上第一人

近日NBA焦點由「花生」多多的湖人，轉到憑實力搶眼球的太陽身上，超強的連勝次數一度刷新隊史最長紀錄。

周六（4日）勇士主場迎戰太陽，今場「復啅」必然想要復仇成功，果不其然在居里（Stephen Curry）的6球三分下，太陽中止連勝。



太陽在基斯保羅（Chris Paul）和卜克（Devin Booker）的帶領下殺出一條血路，手下敗將當然也包括勇士，在高效的防守下，居里上場寫下生涯最差命中率：21射4中。今場卜克繼續因腳部拉傷未能上陣，太陽缺少一大穩定得分點，加上「Back To Back」的賽程，太陽難以維持狀態。

勇士復啅成功。（Getty Images）

卜克受傷未能上陣。（Getty Images）

居里在開局就早早找到手感，一度打出一波7：0的攻勢，更多次助攻隊友，全隊進攻都被居里激活。雖然太陽有艾頓（Deandre Ayton）在內線命中，咬住比數，但對勇士接下來三節的侵略性也是防不勝防。

除了居里全場攻入23分，包括6球三分球、韋堅斯（Andrew Wiggins）射入16分外，勇士陣中連後備可算是群雄四起，例如披頓二世（Gary Payton II）的19分、安達臣（Juan Toscano-Anderson）的17分，是進一步拉開比數的原因。勇士在防守上也讓太陽身陷困境，全隊命中率只得38.3%，只能在籃下「偷雞」，無奈對手卻是一球又一球三分。雖然艾頓攻入23分、基斯保羅也有12分、8助攻的進賬，但最後只能以96：118大敗，連勝中斷。

居里發力全場射入6球三分。（Getty Images）

yeah！復仇成功。（Getty Images）

雖然未能再寫新紀錄，但基斯保羅早已成為NBA史上第一人。根據《ESPN》數據，保羅成為聯盟史上第一位，在3支不同球隊均拿到至少17連勝的球員，除了太陽，還有快艇和火箭。

NBA名嘴柏堅斯（Kendrick Perkins）也在節目中提到，基斯保羅讓他想起拿殊（Steve Nash）奪MVP時候，也認為他理應成為MVP候選名單中。「這不是對艾頓、卜克不敬，但我們應該想，為什麼保羅不在MVP的討論之中？居里、杜蘭特（Kevin Durant）和艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）都是熱門，但保羅必須進入前5名。」

今天份的Chris Secret Staff。（Getty Images）