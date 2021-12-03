NBA｜灰熊超誇張分差屠殺雷霆　改寫聯盟塵封30年紀錄

NBA常規賽，孟菲斯灰熊主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，卻上演一場大屠殺，主隊全隊超過六成的命中率，三分球命中率同樣逾五成，全隊9人得分雙位數，結果以152：79怒炒雷霆，改寫塵封近30年的最大分差紀錄。



灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）因為左膝傷患，並沒有影響灰熊的進攻火力，上半場兩節轟入72分，遙遙領先36分，創下隊史半場最大的領先分差。灰熊下半場未有留手，繼續拉開比分，以51分的優勢進入最後一節。球賽早已進入垃圾時間，主隊後備球員手感同樣火熱，最終以152：79大炒雷霆，創下誇張的73分差距贏波，同時改寫聯盟塵封30年的最大勝仗紀錄。

灰熊主場破紀錄大勝，眾將當然興奮。（美聯社）

灰熊全隊「着火」，謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）攻入全隊最高的27分，其餘8名隊友得分上雙。此外，灰熊今仗的命中率奇高，全場96射60中，高達62.5%，三分球命中率同樣超過5成，是大勝的原因之一。反觀雷霆方面，全隊沒有球員得分超過20，小將羅賓遜厄爾（Jeremiah ROBINSON-EARL）錄得-56的正負值，慘不忍睹。

雷霆吞下73分的恥辱性大敗。（美聯社）

慘吞尷尬大敗，雷霆教練達洛特（Mark Daigneault）直言今仗並不能反映他們的實力，「今仗我們的發揮低於水平，今季其他賽事早已證明球隊的實力。比賽就是這樣，有好有壞，嘗試從如此慘痛的一役中學習。」

今仗為灰熊攻入19分的米爾頓（De'Anthony Melton），在主場球迷面前拿下驚天大勝，同時為創下紀錄感到自豪。

雷霆教練直言今仗大敗不反映球隊實力。（美聯社）

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