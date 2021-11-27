NBA｜太陽15連勝平隊史第二長　關注度不足　般積斯節目上抱怨

NBA今季除了有回到巔峰狀態的勇士外，太陽的戰續也相當不錯，周六（27日）作客紐約人以118：97再取一勝，維持15連勝。

雖然球隊邁向隊史最多連勝紀碌，但卻得不到關注，前鋒般積斯（Mikal Bridges）也忍不住抱怨球隊被長期忽視。



今季NBA，傳媒、球迷的關注度自然落在狀態大勇的勇士和老將組成的湖人身上，偏偏沒有人關注到已經15連勝的太陽。

般積斯坦言看了7小時《ESPN》都沒有看到太陽。（Getty Images）

擺脫新賽季1勝3敗的局面，一舉打出15連勝，證明球隊有實力能打入季後賽，卻完全搶不到焦點。早前，太陽前鋒般積斯出席JJ列迪克（J.J. Redick）的節目，被問到球隊長期被忽視，就忍不住說：「我用了7小時看《ESPN》，我們太陽一次都沒有被提到過。」雖然有一點在意，卻沒有太大影響，坦言對手不是傳媒：「不論是《ESPN》、《Fox Sports》還是《NBA TV》，都不是真正穿上球鞋上場的對手，所以說甚麼也好，我們為甚麼要在乎？」

基斯保羅也曾為般積斯抱不平。（Getty Images）

雖然口中是這樣說，但般積斯也坦言，隊友都有為自己防守功力未得應有的尊重而抱不平。上季未能入選防守一隊或二隊，其中大哥基斯保羅（Chris Paul）就表示就算般積斯今季一場不打，也該入防守一隊。

今季基斯保羅場均14.1分、10.4助攻、3.9籃板和2.1偷波，卜克（Devin Booker）平均每場23.1分、5.5籃板、4.8助攻，太陽在二人的穩定發揮下，表現大好，加上艾頓（Deandre Ayton）歸隊，12場就平均打出16分、11.8籃板、1.4助攻。主力有貨交，全民皆兵下，全隊常規輪換的11位球員得分都在5分以上，太陽15連勝不足為奇，追平了隊史第二長連勝紀錄，朝最長的17連勝進發。

接下來一星期，太陽將會分別迎戰奪冠大熱的籃網和現時戰績第一的勇士，只要拿下這兩場仗，太陽有望升上聯盟第一的位置。