NBA熱話︱K湯臣見證勇士輕鬆KO拓荒者　獨留場邊痛哭半小時

金州勇士日前輕鬆以118：103擊敗波特蘭拓荒者，延續今季17勝2負的聯盟最強氣勢，養傷多時的K湯臣（Klay Thompson）在場邊見證隊友拿下又一場勝仗，不止看不見笑容，還獨自坐在場邊抱頭痛哭半小時。

他的康復療程已達最後階段，近日開始跟隨球隊正式練習，快要重返賽場，為何反而悲從中來？隊友格連一句話，或許說穿他的心情。



拓荒者對勇士一戰，K湯臣抱頭痛哭這一幕較比賽更受關注。（Getty Images）

比賽過後，全部球員均已離場，只剩下K湯臣一人獨坐場邊。美國電視台NBC拍下片段，他先是呆望場區，繼而拿起手中的毛巾，包裹着頭。好一陣子動也不動，期間他曾動手疑似抹眼淚。

有正在離場的球迷，留意到後備席上的K湯臣，高叫他的名字。他不為所動，足足坐了30分鐘，之後教練卡爾，隊友居里和格連（Draymond Green）走出來跟他傾談，這3個可能是最了解他的男人，最終陪伴他返入更衣室。

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Klay hasn’t left the bench since the game ended pic.twitter.com/9hp3CjErlc — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 27, 2021

卡爾事後接受NBC訪問時，說起K湯臣這傷感一幕，「我嘗試代入他的角色，好消息是他快要到達終點線，但他不能停止去想，自己所失去的好幾年時間。」

「他熱愛籃球，不能打波，不能以他渴望的方式成為球隊一份子，都令他情緒波動。」卡爾認為，「他也是個人，他會有脆弱和情緒化的時候。這正是令他成為一個美麗的人原因，他只是着緊和熱愛籃球，熱愛工作，渴望參與一切。過去兩年他被奪去了一切，有些時候格外令他感到悲傷。」

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格連以神比喻形容K湯臣快將復出的心情。（Getty Images）

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隊友格連為K湯臣的失控，作出一個很巧妙的比喻，「假如你問曾坐監的人，很多人都會說最艱辛的日子，正是當你知道自己快將可以回家的時候。」他直言，「我們都很同情他，同時會繼續陪伴他、推動他，並在未來數星期張開雙臂迎接他重新回來一刻。」

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居里領軍再勝一仗，他早已預料當下是好兄弟湯臣最難受的時刻。（Getty Images）

說到最想念K湯臣的人，當然首推他的「浪花兄弟」史提芬居里。「兩年多是一段很長的時間。我想今季開始後，他愈來愈接近復出賽場，已預計到這會是他旅途上最辛苦的一段路。」

居里解說，「因為他每天手上已可拿回籃球，感到可以回復昔日的自己。他開始重新跟我們一起練習、打練習賽，卻仍未可以落場比賽。」也許正是「這麼近、那麼遠」的感覺，才令K湯臣失控，幸好他身邊有個好教練和一班隊友相伴，他不用再等很久，誠如居里所言，數星期內便可望重返賽場。期待K湯臣可完全擺脫傷患，重新展露自信十足的笑容。

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