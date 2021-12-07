慎入！WCBA現「陰濕攝腳」　受害者腳踝被踩至90度彎曲（有片）

籃球場上碰碰撞撞在所難免，不少的對抗性接觸也是家常便飯。

硬橋硬馬推撞絕對是球賽一部分，但「攝腳」這回事卻是籃球人大忌。昨日在WCBA賽場，就發生此陰濕行為，受害者江蘇女籃的孫儷的腳踝更遭踩至三處骨折。



一場由江蘇女籃對戰FUSC聯隊的比賽中，孫儷第四節趁空檔在三分線出手，前來趕及防守的FUSC聯隊谷宜瞳，一腳踩到孫儷先落地的右腳。孫儷隨即倒地不起，當場發出慘叫，重看影片可見，她被踩一刻腳踝明顯90度彎曲，令人相當不安。

FUSC聯隊谷宜瞳（黑衫），一腳踩到孫儷先落地的右腳。（影片截圖）

送院檢查後，孫儷證實足踝甩骹及三處骨折，連韌帶都被撕裂，本季務必報銷，只是恐怕連她的職籃生涯也畫上句號。

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

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據指FUSC聯隊當日一直未有致歉，其後孫儷接受內地傳媒訪問，泣不成聲地說：「無論她（谷宜瞳）是不是故意的，她最起碼來跟我道個歉，她都没有來過。也没有任何一個人來跟我說過一句『抱歉、對不起』。」

「陰濕攝腳」事發一刻：

談到腳上的重傷，孫儷更心酸地表示崩潰：「摔倒的時候，我自己看到了自己的腳，自己都覺得很恐懼。我的職業生涯，我為之付出那麼多努力，就因她這一腳，可能就這麼毁了。」

昨晚WCBA對違反體育精神的谷宜瞳作出處分，卻僅罰她5千元人民幣和禁賽五場，FUSC隊內則是加罰她1萬人民幣，被內地網民連番痛批。