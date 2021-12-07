WCBA陰濕攝腳｜倒地20分鐘未能送院　江蘇球員：救護保障是開玩笑

WCBA「陰濕攝腳」一事轟動內地，除了不君子行為本身惹來網民惡批，聯盟救護工作的不善亦成為另一熱議。
據內地傳媒指出，受害者江蘇女籃的孫儷遭被踩後倒地長達20分鐘，救護車仍未到達，因此令人質疑WCBA對球員保護的工作是否足夠。
一場由江蘇女籃對戰FUSC聯隊的比賽中，FUSC聯隊谷宜瞳在一次防守中，踩到孫儷先落地的右腳，後者隨即倒地不起當場慘叫。
前文提要：
孫儷泣不成聲 「没有任何一個人來跟我說過一句『抱歉、對不起』」
重看影片可見，孫儷被踩一刻腳踝明顯90度彎曲，相送醫檢查後，證實腳踝甩鉸及三處骨折，連韌帶都被撕裂。
昨晚WCBA昨晚對違反體育精神的谷宜瞳作出處分，卻僅罰她5千元人民幣和禁賽五場，FUSC隊內則是加罰她1萬人民幣，被內地網民痛批聯盟的決定過份縱容。
不過最叫網民及江蘇女籃吃不消的，卻是聯盟的救護工作。據指，孫儷遭被踩後倒地長達20分鐘，救護車仍未到達，此觸怒了江蘇隊一眾。
「陰濕攝腳」事發一刻：
江蘇球員胡鑫雨接受訪問時痛斥，WCBA的救護保障是「開玩笑」：「受傷躺地近20分鐘没有救護車送院，如果球員是出現暈厥休克呢？如果是再大一點的問题呢？要等近20分鐘才能送院？黄金救治時間被耽誤出了事，誰人負責呢？」
作為職業女籃聯賽，此事暴露了賽事存在不足，令內地球迷相當失望。
籃球場上的可怕傷患：（慎入）
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