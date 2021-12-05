NBA︱占士新冠病毒檢測合格火速復出　洛城打吡輸波大罵程序失當

湖人大將勒邦占士（LeBron James）上周三突因對新冠肺炎測試呈陽性反應被隔離，之後他在24小時內兩度測試過關，火速在洛城大吡中上陣。

經過一大輪周折，復出上陣的占士表現未如理想，湖人亦以115：119不敵快艇。賽後他連珠炮發怒轟NBA聯盟程序失當。



湖人就算有占士及時復出，仍在洛城打吡負快艇。（Getty Images）

占士離奇「確診」過程

一切要由占士忽然確診說起。上周他循例進行新冠肺炎病毒測試，矛盾的測試結果，令他缺席美國時間上周二對帝王一戰。周四下午他連續兩次測試呈陰性反應後，NBA聯盟為他周五晚上陣洛城打吡開綠燈。

「我早知道我可以出賽。我從未有生病的感覺。」占士不滿的是，「我知道有機會可以是無病徵確診，但假如我有一次測試結果呈陽性，我們下一步應該做什麼？應該說什麼？我認為有關處理手法極為拙劣。」

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占士所指的是，他的病毒測試結果先呈陰性，第二次測試才呈陽性，「通常當你有一次陽性測試結果，他們會立即再做一次，確保結果正確。可是在我的陽性測試結果後，並無跟進的測試，立即進入衛生及安全程序，被送往隔離，這部分令我憤怒。」

當時湖人大軍已為周二晚作客帝王抵達薩克拉門托，教練禾高說球隊周二上午才獲悉占士進入NBA的衛生及安全程序，惟占士本人指他在周一已返回洛杉磯，亦是他不滿的另一來源：「我要自行在薩克拉門托想辦法回家，他們不讓任何人陪我——沒有保鑣，任何人也沒有。」

湖人教練禾高稱，占士在波折重重下已交出不錯表現。（Getty Images）

「我還要把孩子們隔離，將家中的所有人等隔離，那真是超級不方便。」占士稱，回到家中，他也需要與妻子和2子1女保持距離，由周一晚上回到洛杉磯到周四下午獲賽會開綠燈復出，他均留在家中。到周五（3日）早上出席球隊射球練習時，已是自對上周日晚（28日）與活塞比賽，6日以來首次再接觸籃球。

今次的種種轉折令占士有點失去比賽節奏，對快艇一仗23次起手僅9中，得23分，11籃板，6助攻，2偷球，未能阻止湖人吃下敗仗。然而禾高教練認為，占士已盡力做到最好，「他的確射球不太順，數據也不出色，但他在過去數天經歷那麼多之後，已是難能可貴的優秀。」