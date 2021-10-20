【NBA】杜蘭特「字母哥」互攻32分　K艾榮缺陣的籃網不敵公鹿

撰文：楊宇翹
出版：更新：

NBA正式回歸，揭幕戰兩場隨即送上籃網作客公鹿及湖人大戰勇士。儘管缺少了K艾榮（Kyrie Irving）的籃網有杜蘭特狂攻32分，惟對手的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）同樣交出32分，最終籃網104：127不敵公鹿。

貴為去季東岸準決賽翻版，公鹿再次取下最終勝利。這場沒有了艾榮的賽事，籃網很早就陷入困境，上半場最大分差甚至落後至19分。

杜蘭特狂攻32分，惟籃網最終104：127不敵公鹿。（Getty Images）

縱使籃網曾收窄至7分差距，但易邊後的公鹿多點開花，雙方勢力變得懸殊，主隊終以23分之差為新球季打響頭炮。

《2K22》跑得快Top 20：

+15

公鹿整體表現為籃網之上，除了艾迪杜高普32分、14籃板及7助攻的絕佳表現，米度頓（Khris Middleton）也有20分、9籃板。雖然贏得比賽，但交出12分的控衛賀里迪（Jrue Holiday）在出戰18分鐘就受傷退下火線，隨後沒有再返回球場。

艾迪杜高普交出32分、14籃板及7助攻的絕佳表現。（Getty Images）
米度頓（Khris Middleton）也有20分、9籃板。（Getty Images）

在缺少了K艾榮的籃網，得分責任由杜蘭特孭起。KD最終造出32分、11籃板，而夏登（James Harden）也貢獻20分、8籃板和8助攻，奈何二人之力仍難敵對手，籃網賽季開門黑。

沒有K艾榮的籃網，似乎夏登要擔起更重的責任。（Getty Images）
【NBA】行政總裁搶先「割席」　澄清K艾榮遭禁賽與聯盟無關【NBA】莫蘭特獲一代控衛大讚　「有型也是現代版的我」【NBA】艾榮拒疫苗事件發酵　杜蘭特無奈回應：生氣有什麼用？女籃｜WNBA決賽入樽掀高潮　觀眾基斯保羅與卜克起立歡呼NBA｜艾榮拒接種疫苗迫急籃網下通牒　IG直播親解為反強制令NBA｜戴歷路斯紐約人主場情訂終身　Slasher未婚妻襟睇更襟撈NBA｜黃蜂熱身賽主場恥辱性慘敗　全場得分不及獨行俠半場
NBA
NBA
西岸
東岸
籃網
公鹿
發表評論...