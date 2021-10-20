【NBA】杜蘭特「字母哥」互攻32分　K艾榮缺陣的籃網不敵公鹿

NBA正式回歸，揭幕戰兩場隨即送上籃網作客公鹿及湖人大戰勇士。儘管缺少了K艾榮（Kyrie Irving）的籃網有杜蘭特狂攻32分，惟對手的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）同樣交出32分，最終籃網104：127不敵公鹿。



貴為去季東岸準決賽翻版，公鹿再次取下最終勝利。這場沒有了艾榮的賽事，籃網很早就陷入困境，上半場最大分差甚至落後至19分。

杜蘭特狂攻32分，惟籃網最終104：127不敵公鹿。（Getty Images）

縱使籃網曾收窄至7分差距，但易邊後的公鹿多點開花，雙方勢力變得懸殊，主隊終以23分之差為新球季打響頭炮。

《2K22》跑得快Top 20：

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公鹿整體表現為籃網之上，除了艾迪杜高普32分、14籃板及7助攻的絕佳表現，米度頓（Khris Middleton）也有20分、9籃板。雖然贏得比賽，但交出12分的控衛賀里迪（Jrue Holiday）在出戰18分鐘就受傷退下火線，隨後沒有再返回球場。

艾迪杜高普交出32分、14籃板及7助攻的絕佳表現。（Getty Images）

米度頓（Khris Middleton）也有20分、9籃板。（Getty Images）

在缺少了K艾榮的籃網，得分責任由杜蘭特孭起。KD最終造出32分、11籃板，而夏登（James Harden）也貢獻20分、8籃板和8助攻，奈何二人之力仍難敵對手，籃網賽季開門黑。