【NBA】杜蘭特「字母哥」互攻32分　K艾榮缺陣的籃網不敵公鹿

NBA正式回歸，揭幕戰兩場隨即送上籃網作客公鹿及湖人大戰勇士。儘管缺少了K艾榮（Kyrie Irving）的籃網有杜蘭特狂攻32分，惟對手的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）同樣交出32分，最終籃網104：127不敵公鹿。
貴為去季東岸準決賽翻版，公鹿再次取下最終勝利。這場沒有了艾榮的賽事，籃網很早就陷入困境，上半場最大分差甚至落後至19分。
縱使籃網曾收窄至7分差距，但易邊後的公鹿多點開花，雙方勢力變得懸殊，主隊終以23分之差為新球季打響頭炮。
《2K22》跑得快Top 20：
+15
公鹿整體表現為籃網之上，除了艾迪杜高普32分、14籃板及7助攻的絕佳表現，米度頓（Khris Middleton）也有20分、9籃板。雖然贏得比賽，但交出12分的控衛賀里迪（Jrue Holiday）在出戰18分鐘就受傷退下火線，隨後沒有再返回球場。
在缺少了K艾榮的籃網，得分責任由杜蘭特孭起。KD最終造出32分、11籃板，而夏登（James Harden）也貢獻20分、8籃板和8助攻，奈何二人之力仍難敵對手，籃網賽季開門黑。
【NBA】行政總裁搶先「割席」 澄清K艾榮遭禁賽與聯盟無關【NBA】莫蘭特獲一代控衛大讚 「有型也是現代版的我」【NBA】艾榮拒疫苗事件發酵 杜蘭特無奈回應：生氣有什麼用？女籃｜WNBA決賽入樽掀高潮 觀眾基斯保羅與卜克起立歡呼NBA｜艾榮拒接種疫苗迫急籃網下通牒 IG直播親解為反強制令NBA｜戴歷路斯紐約人主場情訂終身 Slasher未婚妻襟睇更襟撈NBA｜黃蜂熱身賽主場恥辱性慘敗 全場得分不及獨行俠半場