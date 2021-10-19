【NBA】行政總裁搶先「割席」　澄清K艾榮遭禁賽與聯盟無關

NBA新一季明日開鑼，兩場揭幕戰中，籃網將作客挑戰衛冕公鹿。

據悉，拒打新冠疫苗的球星K艾榮（Kyrie Irving）明日將無緣出戰，而他亦不容許參與球隊訓練，直至符合紐約市防疫規定。

NBA行政總裁施華（Adam Silver）今日首度公開評論「艾榮事宜」，並強調此球員現時的情況非聯盟所致。



由於艾榮拒絕接種新冠疫苗，在不合乎紐約市防疫規條下，他是不允許參加籃網訓練及主場比賽，球隊因而發出了禁賽艾榮決定。

艾榮拒絕接種新冠疫苗，在不合乎紐約市防疫規條下是不允許參加籃網訓練及主場比賽。（Getty Images）

在NBA開鑼前的今日，行政總裁施華首次就事件開腔，希望此球員接種：「他的態度很強硬，但我還是希望他能選擇接種，因希望在新賽季上看到他的身影。」

K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：

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在此事宜上，不少人亦問到「開綠燈」的可能，惟施華直言禁賽與否非聯盟責任：「艾榮遭到禁賽，因他在主場受到限制，是來自於紐約市的限制，而不是聯盟。」「艾榮事宜」發酵至今，主角不能出席訓練但沒有退一步意欲，日前更遭美國傳媒拍到他與友人打玩美式足球，這名球員堅持「企硬」。

NBA行政總裁施華（Adam Silver）今日強調艾榮現時的情況非聯盟所致。（Getty Images）

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）