NBA｜艾榮歸隊！　杜蘭特上場時間成隱憂　籃網對兼職球員開綠燈

K艾榮（Kyrie Irving）雖然至今仍未回歸，但一直備受關注，不少球迷都期待籃網能再補戰力，分擔杜蘭特（Kevin Durant）的領軍壓力。 近日，杜蘭特表示籃網內部正在處理，今日（18日） 籃網即宣布艾榮歸隊了！



球季已經進行三分之一，艾榮仍然未回歸NBA，這讓其他「巨頭」要分擔艾榮的責任。主要是因為紐約防疫要求規定主場出賽必須接種疫苗，而艾榮拒絕被強制接種疫苗，以示支持因未能接種而失去生計的群體，一度被NBA「割席」以及籃網以未接受兼職球員為由冷藏。

艾榮拒絕被強制接種疫苗，以示支持因未能接種而失去生計的群體。（Getty Images）

杜蘭特曾經表示自己與艾榮是好兄弟，兩人無所不談，也一直有密切聯絡。（Getty Images）

事件直到今日終於有眉目，籃網最終讓步，讓艾榮回歸球隊。雖然扣掉紐約人2場主場和作客速龍1場，艾榮只能參與剩餘作客賽事27場中的24場，但依然是籃網的一大「補強」。

早前，杜蘭特曾經表示自己與艾榮是好兄弟，兩人無所不談，也一直有密切聯絡，並提及球隊正在處理。籃網也因為主力們，如杜蘭特、夏登（James Harden）的上場時間太長長遠來說是球隊隱憂，特別杜蘭特今季平均上場37分鐘，比起近8年來任何一季都多。雖然杜蘭特的表現極佳，但對於一個33歲又斷過阿基里斯腱的球員來說不是長久之計，促成籃網對艾榮亮綠燈。

艾榮終於回歸。（Getty Images）

不過，艾榮歸隊除了只能參與作客賽事，也必須在連續5天的檢測中呈陰性才能重新加入球隊，而且需要每天接受檢測。