NBA｜打破希望只須1.4秒　塘鵝控衛轟入超遠程三分球反絕殺雷霆

球賽一日未完，一日都有機會，NBA雷霆對塘鵝一戰再次示範這一點。

雷霆的基捷斯阿歷山大投入遠程三分，臨完場一刻為球隊追平，以為加時在望，豈料塘鵝「以其人之道還治其人之身」，僅剩1.4秒時在自己半場回敬一球更誇張的超長程三分球，結果塘鵝以113：110絕殺雷霆。



NBA常規賽，奧克拉荷馬雷霆主場迎戰新奧爾良塘鵝，兩軍鬥得難分難解，戰至末段才是戲肉。大鐘僅餘4.5秒，雷霆界外球機會，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）接應並在對手嚴防下找到空位起手，射入距離31呎的長程三分球，剩餘1.4秒追成110平手。

雷霆主場球迷欣喜若狂，以為加時在望，由希望變失望，原來只需要1.4秒。塘鵝底線開波，格拉咸（Devonte' Graham）接應，眼見時間無多，惟有孤注一擲嘗試在自己的場區內起手，看準籃框全力一拋，竟然成功擦板入籃，射入61呎的超遠無解三分球。雷霆球迷的興奮隨即被打破，塘鵝以113：110絕殺雷霆，一眾成員立即衝入球場慶祝。

格拉咸攻入61呎的三分球，為塘鵝奠勝。（美聯社）

Pelicans vs OKC Thunder ended with an UNBELIEVABLE finish! 🤯🤯🤯



Shai Gilgeous-Alexander 🤝 Devonte' Graham



(via @NBA) pic.twitter.com/EPSb5Umh6N — Sports Illustrated (@SInow) December 16, 2021

這名身高6呎1吋的控球後衛，攻入61呎的超遠壓哨三分球，亦是近25年來距離最遠的致勝球。

格拉咸的無解三分球，原來早在高中時期已在慢慢訓練，「當我在肯薩斯讀高中時，我每場球賽﹑每次練習也會在超過半場起手，對我來說，不斷起手的話，總有一天會投進，就像今天。」

點圖睇：格拉咸「絕殺你的絕殺」

被轟入超遠絕殺三分球，雷確球員除了無奈，也沒有其他反應。（美聯社）

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