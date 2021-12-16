NBA｜施蒙斯破居里三分紀錄要多久？　真實數據推測要到5608年

居里（Stephen Curry）周三（15日）打破雷阿倫（Ray Allen）的三分入球紀錄，成為NBA一時佳話，隔日仍熱潮未退。
美媒更借居里調侃施蒙斯（Ben Simmons），引出一個問題：究竟施蒙斯要打破居里的三分紀錄，需要多長時間？
76人明星後衛施蒙斯除了因心理問題拒絕出賽，至今仍未歸隊外，其射術一直為外界垢病。美媒和網民借居里刷新紀錄一事，再諷刺施蒙斯，提出問題：「究竟施蒙斯要打破居里的三分紀錄，需要多長時間？」
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為了取笑施蒙斯，美媒在數據和配圖也落足心機，從真實計算得到一個答案。施蒙斯生涯至今共出戰275場常規賽，總計命中5球三分，場均命中0.018個三分，推算需要3589個賽季、247500場比賽、直到5608年才可以累積4500球三分，也就是外界推測居里退役時可能累積的三分球數字。
如果施蒙斯要打破居里現有紀錄，射入2978球，就需要156445場比賽。
過去4個球季，施蒙斯三分球分別是11射0中、6射0中、7射2中和10射3中，今季則未曾上陣。施蒙斯已經申請交易，據《紐約時報》記者Marc Stein透露，施蒙斯歡迎得到馬刺交易，樂意為名帥普波域治（Gregg Popovich）效力。
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