美國男籃易帥　卡爾頂替普波域治掌兵　居里加入視乎健康

美國男籃今日（21日）宣布易帥，由勇士隊主帥卡爾（Steve Kerr）接替普波域治（Gregg Popovich），任期為2022至2024年。

卡爾上任，隨即被問到未打過美國隊的居里（Stephen Curry）會否加入，巴黎奧運或有機會為美國披甲？



周二（21日）美國男籃公布卡爾將會接任普波域治的位置，成為美國隊新主帥，同時也有教練團名單出爐：熱火主帥史普斯查（Erik Spoelstra）、太陽主帥威廉斯（Monty Williams）、岡薩加大學男籃主帥Mark Few。

美國男籃公布卡爾將會接任普波域治的位置。（Getty images）

上任後，想必卡爾有兩大主要任務，分別是2023年世界盃和2024年奧運。因為美國男籃在2008年至2020年連續4屆奪金，更曾在2010年和2014年得到世界盃冠軍。不過，普波域治在任時，卡爾一直是隊中助教，早已掌握美國隊事務，卡爾坦言：「我們的目標是勝利，在接下來的國際賽衝冠，會努力做到這一點。」

上任後，想必卡爾有兩大主要任務。（Getty images）

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即被問到從未打過奧運的居里會否加入美國隊，卡爾只表示要視乎健康程度：「如果他維持健康又想要加入的話，是很好的事，只是永遠不知道事情的發展。」