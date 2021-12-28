NBA｜被顏樽仍送對手禮物留念　麥基為小將送出信心與愛

被「顏樽」、「In Your Face」，對一個籃球員來說是某種程度的侮辱，但NBA太陽中鋒麥基（JaVale McGee）卻毫不在意，更大方向對方送上禮物……
12月初，一場勇士和太陽的對壘中，小將安達臣（Juan Toscano-Anderson）面對麥基做出一記「大力顏樽」，當時「受害者」麥基已大方向對方說恭喜，更承諾會為為這一幕簽名留念。
君子一口既出，果然麥基在今年聖誕節就說到做到，將安達臣「顏樽」相片印刷出來，更在上方簽下大名。安達臣在Twitter上發布照片，表示：「我要向麥基致敬，果然說到做到，也祝各位球迷聖誕節快樂。」隨後，麥基也轉發動態：「我是說到做到的人，年輕人你值得這份愛。」
可能會有前輩級、球星級的人覺得這一幕太冒犯，但從麥基的回應，可見他重視年青球員的發展大於自己的面子，也是識英雄重英雄的氣度。
S/o @JaValeMcGee for being a man of his word. Merry Christmas fam https://t.co/DQnjVXqKHk pic.twitter.com/72m6bW8bem— Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) December 26, 2021
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