NBA75年第一人　迪洛桑跨年連續兩絕殺三分　Twitter熱搜第一位

絕殺，強！三分絕殺更強，那麼連續兩場、「Back To Back」三分絕殺呢？
迪洛桑（DeMar DeRozan）超強終結能力，一舉成為NBA75年來史上第一人，首位達成「Back To Back」三分絕殺的球員。
NBA常規賽周日（2日）有今季兩支黑馬球隊巫師對上公牛，經歷昨日與溜馬隊的激戰後，公牛似乎沒有手軟，今場繼續打出緊湊的42分鐘。公牛終以120：119險勝巫師，取得7連勝，不過焦點全落在一人身上。
迪洛桑接連在美國時間12月31日和1月1日，「Back To Back」比賽的最後關鍵時刻挺身，各射入一球絕殺三分終結賽事。其中，今場巫師隊在古斯馬（Kyle Kuzma）命中三分後，公牛仍以117：119落後，迪洛桑接連在最後3秒零度三分起手，壓哨得手。
奠勝後，全隊衝向迪洛桑，瘋狂慶祝，此時的迪洛桑「走路有風」，兩球三分證明身價。成為NBA史上第一位連續兩場比賽中三分絕殺的球員，同日迪洛桑成為Twitter全美搜尋榜第一位，NBA眾球員紛紛表達讚揚，連公牛官方也連出9個貼文。
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DeMar DeClosin. pic.twitter.com/tCLj0zcKpk— nba paint (@nba_paint) January 2, 2022
今場迪洛桑上陣35分鐘，22射10中，獨取28分、9籃板和5助攻，暫時場均得到26.8分、5籃板和4.6助攻，命中率達49.7%，三分也達到36.4%。
雖然此舉全美國球迷陷入瘋狂，但他本人卻冷靜非常，賽後訪問也只說到自己只想贏球。兩球三分，迪洛桑用實力收獲焦點，除了全明星席位，想必也是MVP的有力候選人之一。
DEMAR DEROZAN FOR THE WIN AGAIN!!@NBCSChicago | @DeMar_DeRozan | #NBAAllStar pic.twitter.com/RzYwDV7QA4— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 2, 2022
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