甲一籃球｜蔡龍德轉投永倫衝冠　不能只靠泰那冀小將做好準備

封場前的最後一場甲一，閉門作賽修頓場內相當安靜，「紅黃」大戰也不似預期般刺激，永倫面對南華的防守束手無策，以50：90不敵南華，永倫錄今季聯賽首場敗仗。



「黃金戰隊」擁有堪稱甲一單打最強的泰那，但他泰那今場明顯比往常動氣，多次提點隊友。作為多年老對手、今季加入永倫的中鋒蔡龍德（德哥），即使已經是經驗豐富的33歲老將，也難逃被指點的時刻，「多說講走位配合，都是隊友間磨合的溝通」。

蔡龍德加入永倫主要是想衝擊冠軍。（張倩儀攝）

自知自己不是主攻的角色，主要做配合、工兵，「和自己以前打飛鷹、福建的角色差不多，加上有泰那威脅真的好大，無問題，我只要想如何做好配角。」

成為隊友後，終於以另一個角度看「黃金戰隊」。（張倩儀攝）

若在其他球隊，德哥的年資能擔當老大哥，但決定轉投永倫的一刻，他就已經預計自己的位置：「做大、做細都沒有所謂，球隊有堅（周迎堅）、豪（潘志豪）、泰那和Ian（賀斯福）會提點大家，我剛好在中間，不老不小。你看落得場的，我算數一數二後生。」

成為隊友後，德哥改以另一個角度看永倫，「做對手和隊友不同，以前感覺他們好像高人一等，不太會說話，其實他們沒有架子，很多提場。」

深知自己不是主打的角色，也願意做好綠葉。（張倩儀攝）

有比較下，才發現33歲並不老，也不至於無欲無求：「轉過來永倫，想贏是一定的，一直都是想要總冠軍。」德哥提到早幾前雖然「掹車邊」入過決賽爭冠軍，但卻心知和冠軍還差很遠，「最希望成班隊友一起去爭個冠軍」。不過，經過好幾場「Big 4」 對戰，往日只靠泰那的打法已經不奏效。

不能再單靠泰那，隊友是時候挺身支持他。（張倩儀攝）

德哥說道隊內並不像外界說的「球只給泰那」，反而泰那也願為隊友交出助攻，不過小將需要時間站出來：「始終剛剛那隊是南華，接下來應該會好一點。」

甲一：建龍81：59大勝遊協