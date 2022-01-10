【NBA】八村壘回歸本季首戰得6分　記者狙擊缺席多月真正原因

是日NBA有如「回歸日」，除了勇士當家球星K湯臣相隔941日重踏賽場，東京奧運後就消失了的巫師八村壘，今日也回來了。



八村壘在去年東京奧運後就宣布因私人原因，先缺席球隊季前訓練營。其後10月歸隊，卻一直缺陣至最近才在賽前進行一些投籃練習。就在今日巫師102：100險勝魔術的比賽，這名日本球員正式歸隊。

八村壘自出戰東京奧運後一直消失。（美聯社）

八村壘後備上陣，僅打了14分鐘並取得6分、3籃板和1助攻，表現平平情有可原，畢竟他仍在熟悉比賽感覺。反之隊友古斯馬（Kyle Kuzma）表現極其出色，38分鐘內19射10中，貢獻27分、22籃板，取下雙20的數據。

八村壘回歸即入樽：

Rui Hachimura’s first field goal is a DUNK.



Kinda miss the Konichiwa lol pic.twitter.com/ryypXdo87y — Quinton Mayo (@RealQuintonMayo) January 9, 2022

八村壘後備上陣，僅打了14分鐘並取得6分。（Getty Images）

八村壘缺席多時，當中原因耐人尋味，不少美媒賽後也狙擊這點。惟當時人繼續避而不談：「私人的事，我不想談。」