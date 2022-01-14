遼寧球員遭外援批踭　球迷圍堵對手巴士　喊種族歧視侮辱說話

日前在遼寧本鋼120：90擊敗廣東東莞大益賽中，遼寧本鋼韓德君遭廣東外援威姆斯手踭擊中，雙方隨即爆發激烈衝突，事件其學後繼續發酵。



在遼寧本鋼對碰廣東東莞大益賽中的第三節，後者外援球員威姆斯進攻期間手踭擊中遼寧球員韓德君，其鼻樑位置隨即流血也有變形跡象。雙方球員隨即混成一團，主角二人接着互相揮拳，場面一度混亂。

CBA再現「武林大會」 爆鼻球員疑不忿衝向對手「開拖」（有片）

遼寧本鋼韓德君遭廣東外援威姆斯手踭擊中。（網上圖片）

此事並沒有因完場而終結，賽後遼寧球迷「愛護球員深切」，並守候在廣東的大巴等待威姆斯。然而目標人物一步出，球迷們接連喊出種族歧視的侮辱說話，包括「Ni***r」、「F**k you」及「Get out of China！」（滾出中國吧）。

賽後遼寧球迷守候在廣東的大巴等待威姆斯，接連喊出種族歧視的侮辱說話（網上圖片）

片段在微博流傳後引來廣泛批評，當中包括遼寧官方。遼寧隊發出聲明，表示球迷舉動嚴重損害CBA形象，對於種族歧視言論球會絕不姑息。「這些言行嚴重傷害了廣東隊球員乃至更多CBA聯賽參與者的感情，嚴重損害了CBA聯賽和CBA球迷的形象。我俱樂部對歧視性言行採取零容忍態度，堅決反對任何種族主義、歧視性言論。」

內地網民也不撐。

遼寧最後在呼籲球迷尊重自己尊重他人：「我們呼籲所有球迷朋友們：文明觀賽事，理智對輸赢！球場上的事情，交给球隊在場上去解決。」