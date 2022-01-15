NBA｜莫蘭特「蝦碌」終結自己腳踝　灰熊大敗止於11連勝

最近灰熊大勇，除了11連勝，重點在潛力大爆發的莫蘭特（Ja Morant）崛起。

周六（15日）NBA常規賽，莫蘭特率灰熊對上「競敵」當錫（Luka Doncic）的獨行俠，不慎受傷兼以85：112大敗，結束連勝。

莫蘭特的傷勢無關對抗，竟是自己一手造成⋯⋯



最近力爭全明星陣容正選的莫蘭特和當錫碰頭，今場莫蘭特上場32分鐘，交出19分、8助攻和5籃板，兩隊戰至第三節初仍然比數緊咬，不過到第四節灰熊守不住，大比數倒輸。

灰熊連勝中止。（AP）

灰熊下半場手感急跌，三分16射2中，進攻全隊手軟；反而獨行俠在當錫的帶動下，交出近6成的命中率，一度領先31分之多。獨行俠全隊7人上雙，當錫貢獻27分、12籃板和10助攻。

當莫蘭特與上當錫。（AP）

不過，第二節中段尷尬的一幕也有間接影響賽果。當時莫蘭特正持球在三分線準備發動攻勢，面對芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）的防守，他本想做出一個超大「Crossover」轉向過人，不過效果不似預期。

因為好好的一個「Ankle Break」動作卻反過來「Ankle Break」了自己，莫蘭特在轉邊後右腳不穩倒地，雖然馬上爬起來，但明顯腳有扭到，單腳跳追波。芬尼史密夫則把握機會打出快攻輕鬆上籃，看來做帥氣的動作都是有風險的。