NBA人物｜艾榮非首人　59年前兼職球員成牙醫　奧運金牌高掛診所

K艾榮（Kyrie Irving）回歸，雖然隊友、教練、球迷都夾道歡迎，但也避不過外界稱其為「兼職球員」的批評。

不過說到兼職球員，前有古人。他將NBA當成「part time」賺錢，真正身分是牙醫，擁有一面奧運金牌，和一項連米高佐敦（Michael Jordan）都無法打破的紀錄，可見這兼職球員也不簡單。



艾榮近日被ESPN著名評論員Stephen Smith公開批評，認為「兼職」NBA對籃球不是一件好事，是在傳遞一種不好的信息：「這讓整個聯盟看起來都很糟糕。」

可是，早在59年前，NBA就有兼職的存在。

一個剛升讀大學的男生Terry Dischinger，已經代表過美國於1960年贏得羅馬奧運男籃金牌。當時奧運只容許業餘球員參賽，為了有機會再出戰奧運，Dischinger加入奧克拉荷馬市的業餘體育會，但發現對手實力太弱，只一味「大炒」對手也沒有意思，所以事實是他還是需要轉戰職業。

征戰NBA 9年。（網上圖片）

那時候的NBA只有9支球隊，尚未發展成熟，不是所有被選中的球員都願意加入。當時Dischinger獲剛成立一年的芝加哥和風隊（Chicago Zephyrs），即華盛頓巫師前身，以第8順位選中；他與球隊商量自己可以加入球隊，但同時要完成普渡大學的化學工程學位才願意簽約，球隊也答應要求。隨即Dischinger成為兼職球員，與艾榮最大的不同是Dischinger要兼顧主、客場比賽和學業，並以學業座先。

Terry Dischinger是一個兼職NBA球員。（網上圖片）

回到球場。（網上圖片）

Dischinger加入NBA 9年，生涯首季也就是他最好的一年，場均40分鐘，25.5分、8籃板，雖然球隊全季25勝55負，排倒數第二，但仍入選全明星陣容，更成為NBA年度最佳新秀。不過，大概是兼顧不暇，接下來的第二、三個賽季數據明顯下滑，仍入選全明星，然後就去服兵役，2年後才回歸。Dischinger後來被交易到活塞，並效力5季，再轉投拓荒者完成最後的賽季，該年他從田納西大學（The University of Tennessee）牙科博士畢業，即退役定居波特蘭，開始牙醫職業。

已為牙醫多年的Terry Dischinger。（網上圖片）

《2K21》卡達96分。（網上圖片）

現今不少年輕人視NBA為夢想，但原來當年有人視NBA為「Part time」，只是學生生涯中的一個過渡，完成學業後就決心退下來，投入職場。然而新秀賽季的場均25.5分就被評為傳奇，事關59年後，這項數據仍是NBA新秀排名第8， 與名人堂球員並列，另外生涯頭20場有9場拿下「30＋」，前20場共得509分，排在第6位，而第7位正是米高佐敦的506分。

Dischinger今年82歲，波特蘭郊區有一所Dischinger之隊口腔診所（The Dischinger Team Orthodontics），診所內仍錶起當年美國隊的球衣和一面奧運金牌。