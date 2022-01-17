NBA｜杜蘭特缺陣個半月　自夏登加盟「三巨頭」僅16次合體成功

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）昨日對戰塘鵝間不慎撞傷膝蓋立即退場，詳細檢查後確定為左膝內側副韌帶扭傷。

杜蘭特預料將缺陣至少1個半月，惟在傷患及K艾榮拒打疫苗影響下，「三巨頭」在夏登加盟後合體機會寥寥可數。



杜蘭特昨日賽事的第二節，隊友布朗（Bruce Brown）防守時不慎倒地，過程間以外撞到杜蘭特的膝蓋，後者因而退場接受治療。經磁力共振檢查後，杜蘭特左膝內側副韌帶扭傷，預計需休養4到6周。

杜蘭特（Kevin Durant）昨日對戰塘鵝間不慎撞傷膝蓋立即退場，詳細檢查後確定為左膝內側副韌帶扭傷。（美聯社）

杜蘭特、哈里斯（Joe Harris）受傷，加上K艾榮無法在主場出戰，籃網一眾可料相當無奈。「三缺一或二」下隊友夏登勢必得挺身而出，昨日他則霸氣向球迷打強心針：「杜蘭特受傷讓一切變得很艱難，但這並不會影響我主宰比賽，我一心只想贏球。」之後夏登也在Twitter向杜蘭特送暖：「你不是獨自一人對抗全世界，我一直做你的後盾。」

自從去年夏登轉投籃網後的113場比賽，「三巨頭」只有16次同場。（Getty Images）

心水清的球迷也許知道，自從去年夏登轉投籃網後的113場比賽，「三巨頭」只有16次同場，未來一個月杜蘭特也將繼續缺陣，看來教練拿殊相當頭痕。惟僅餘好消息是，籃網未來14場比賽中有11場作客，因此K艾榮能上場效力。