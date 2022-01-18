【NBA】K艾榮強調會企硬　不會因球隊傷病　改變拒打疫苗立場

籃網「三巨頭」再次未能同場上陣，在杜蘭特日前受傷需缺陣至少個半月後，籃網戰力大大削弱。

今日面對騎士，籃網雖有夏登、K艾榮合轟49分，但仍以107：114落敗。賽後記者問到艾榮有關打疫苗的意願，他續堅決拒絕。



籃網核心杜蘭特（Kevin Durant）日前比賽被隊友撞傷左膝，導致內側副韌帶受傷，預計至少4至6星期缺陣，令教練拿殊相當頭痕。

艾榮今日出戰37分鐘，得27分7籃板9助攻1抄截。（美聯社）

巨星缺陣，籃網陷入人手短缺，除了傷患他們更要面對艾榮因拒打疫苗未能在主場作賽的影響，如此一來，恐怕這名性格巨星將以「兼職球員」一路戰至球季完結。

籃網核心杜蘭特（Kevin Durant）日前比賽被隊友撞傷左膝，導致內側副韌帶受傷。（美聯社）

今日夏登、K艾榮合轟49分、19次助攻，但籃網仍不敵全隊6人得分上雙的騎士，可見杜蘭特缺陣的情況下，戰力大受影響。如今艾榮因沒打疫苗只能作客場出賽，夏登因而在某些比賽中甚至要「單天保至尊」。

艾榮表示堅決拒絕打疫苗。（Getty Images）

賽後記者問到艾榮回否願意為球隊改變打疫苗看法，他續堅決回應：「不會，我已做出了決定，我會堅持下去。我的立場一直是，尊重其他人用拿自己的身體所做的事情，也尊重別人為了各自的生計而做的決定。我也支持他們，但對於我自己來說，我需要應對好每一天。」